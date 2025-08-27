خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف محموله ترامادول از یک اتوبوس

کشف محموله ترامادول از یک اتوبوس
کد خبر : 1678826
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 130 هزار عدد قرص ترامادول غیر مجاز و 160 کیلو انواع پوشاک قاچاق به ارزش 13 میلیارد ریال از یک دستگاه اتوبوس خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" شکرالله پورخاقان"  بیان داشت: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا،حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی صورت گرفته از این اتوبوس ، 130 هزار عدد قرص ترامادول غیر مجاز  و 160 کیلو انواع پوشاک که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ارزش کالای کشف  شده را 13 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور