کشف محموله ترامادول از یک اتوبوس

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" شکرالله پورخاقان" بیان داشت: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا،حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی صورت گرفته از این اتوبوس ، 130 هزار عدد قرص ترامادول غیر مجاز و 160 کیلو انواع پوشاک که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ارزش کالای کشف شده را 13 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

