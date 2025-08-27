خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد:

دستگیری سارقان و مالخران در پایتخت و کشف سلاح‌های جنگی

دستگیری سارقان و مالخران در پایتخت و کشف سلاح‌های جنگی
کد خبر : 1678763
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۱۴۵ سارق حرفه‌ای و ۱۵ مالخر در پایتخت خبر داد.

به گزارش  ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی در طرح دستگیری سارقان و مالخران که صبح امروز در پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد، گفت: با تلاش همکاران پرتلاشم، طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۴۵ سارق و ۱۵ مالخر دستگیر و تحویل قانون شدند.

وی افزود: از این سارقان، ۴۰۵ دستگاه تلفن همراه مسروقه، شش قبضه سلاح جنگی، مقادیری ارز خارجی و طلاجات کشف و ضبط شد که امروز به مالباختگان تحویل داده می‌شود.
 
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: همچنین تعدادی از متهمان در ارتکاب جرایم خشن دست داشته‌اند و با برخورد قاطع تا پایان محکومیت در زندان خواهند ماند. همچنین پرونده‌ها با نظارت دادستان دنبال خواهد شد تا اشد مجازات برای مجرمان در نظر گرفته شود.
 
ولیپور گودرزی گفت: پلیس در کوتاه‌ترین زمان سارقان و مالخران را شناسایی می‌کند و در این باره شکی نیست.
 
وی تأکید کرد: براساس آمار، میزان سرقت در تهران ۲۴ درصد کاهش یافته و همچنین شاهد افزایش کشفیات هستیم.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور