خبرگزاری کار ایران
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد:

افزایش ۵۸ درصدی کشف سلاح غیرمجاز

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از افزایش ۵۸ درصدی کشف سلاح‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: این موفقیت‌ها در سایه تعامل گسترده با فرماندهی انتظامی (فراجا) و قوه قضائیه به دست آمده است.

به گزارش  ایلنا، سردار رضا رستگار با اشاره به مأموریت‌های ویژه یگان حفاظت در استان‌ها گفت: هماهنگی‌های مستمر با پلیس امنیت و دریافت دستورات قضایی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری سلاح غیرمجاز را سرعت بخشیده است.

وی همچنین از افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های قضایی مرتبط با کشفیات سلاح و برخورد با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و افزود: حمایت حقوقی و قضایی ویژه‌ای برای محیط‌بانان درگیر پرونده‌ها فراهم شده است.

سردار رستگار بر لزوم استمرار این تعاملات تأکید کرد و افزود: پرونده‌های مربوط به شهادت محیط‌بانان همچنان در جریان است و دستگاه‌های انتظامی و قضایی با سرعت و دقت در حال پیگیری هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین به همکاری مثبت با بنیاد شهید در زمینه ثبت رسمی شهادت و جانبازی محیط‌بانان اشاره کرد و خواستار تسریع در روند اداری و قانونی برای استیفای حقوق این قشر ایثارگر شد.

