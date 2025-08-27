مرحله اول واریز تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان اوایل خرداد با پرداخت ۳۸ هزار و ۷۵۳ فقره وام انجام شده بود و در مرحله دوم در تیرماه برای ۳۴ هزار و ۶۵۷ نفر این تسهیلات واریز شد.

بر اساس این گزارش، سقف تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۴ از ۳۰ میلیون تومان سال گذشته، به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق فرد دریافت کننده است.

دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات است.

بازنشستگان و مسستمری‌بگیرانی که متقاضی بهره‌مندی از این تسهیلات هستند می‌توانند صرفاً با مراجعه حضوری به کانون‌های بازنشستگی استان‌ها و شهرهای محل سکونت خود اقدام کنند. (اطلاعات کانون ها از نشانی سایت کانون عالی به نشانی http://kanoone-ali.ir قابل مطالعه است).