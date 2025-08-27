رد مرز ۴۳ هزار تبعه غیرمجاز فقط در یک استان

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری یزد، "اسماعیل دهستانی" افزود: ایجاد و صیانت از فضایی مبتنی بر وفاق، عقلانیت، تحول و عدالت را مهمترین مأموریت این معاونت در دولت چهاردهم دانست و بر تعهد به نظام اسلامی و مردم یزد تاکید کرد و گفت: وفاق، زیربنای اتمسفر دولت چهاردهم در استان است.

وی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای خدمت، مأموریت اصلی حوزه خود را تولید و حراست از اتمسفر سیاسی و اجتماعی مورد نظر دولت چهاردهم عنوان کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور، دکتر پزشکیان، وفاق، عقلانیت، تحول، سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی را عناصر اصلی این اتمسفر برشمرد و گفت: ما متعهد به ایران و نظام اسلامی، وفادار به مردم و پاسدار برند یزد به عنوان دارالعباده و شهر گفت‌وگوی ادیان هستیم.

دهستانی در ادامه به مهمترین اقدامات یک‌ساله معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی اشاره و تصریح کرد:در حوزه انتصابات، تعیین سریع فرمانداران و معاونان سیاسی، رکورد جوان‌ترین معاونان سیاسی کشور و بیشترین انتصاب بانوان در این حوزه از دستاوردهای این معاونت بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد صدور ۴۲ مجوز تأسیس سازمان مردم‌نهاد، احیای خانه جوان و ایجاد مرکز نوآوری اجتماعی ، ساخت ۱۲۹ مدرسه در طرح نهضت عدالت آموزشی ،افزایش زیر ساختهای بهداشتی ، توجه ویژه‌ای به ارتقای نشاط اجتماعی و کاهش بیماری‌های غیرواگیر از مهمترین اقدامات یک‌ساله معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد بیان کرد.

دهستانی تشکیل کارگروه ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری ، احیاء خانه احزاب استان ، توسعه مراکز درمانی و برنامه‌ریزی برای احداث مرکز رفاهی کارگران از دیگر اقدامات این معاونت ذکر کرد و گفت: در حوزه جوانان، استان یزد رتبه نخست کشور را در ستاد ساماندهی امور جوانان کسب کرده است.

انتهای پیام/