معاون شهردار تهران:
از حضور خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعههای علمی استقبال میکنیم
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در آستانه برگزاری نشست «ایران، خانه اندیشمندان» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از حضور مؤسسه خصوصی خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعههای علمی در مکان فعلی استقبال میکنیم.
به گزارش ایلنا، محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی و در آستانه برگزاری نشست «ایران، خانه اندیشمندان» نوشت:
«همچنان تکرار می کنیم پس از ۱۴ سال میزبانی، از حضور موسسه خصوصی خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه های علمی و اندیشه ای در مکان فعلی استقبال می کنیم.
و با افتخار آماده میزبانی همین نشست هم بوده و هستیم.»