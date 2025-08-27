خبرگزاری کار ایران
معاون شهردار تهران:

از حضور خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه‌های علمی استقبال می‌کنیم

از حضور خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه‌های علمی استقبال می‌کنیم
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در آستانه برگزاری نشست «ایران، خانه اندیشمندان» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از حضور مؤسسه خصوصی خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه‌های علمی در مکان فعلی استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی و در آستانه برگزاری نشست «ایران، خانه اندیشمندان» نوشت:  

«همچنان تکرار می کنیم پس از ۱۴ سال میزبانی، از حضور موسسه خصوصی خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه های علمی و اندیشه ای در مکان فعلی استقبال می کنیم. 

و با افتخار آماده میزبانی همین نشست هم بوده و هستیم.»

از حضور خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه‌های علمی استقبال می‌کنیم

 

