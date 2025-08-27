به گزارش ایلنا، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی و در آستانه برگزاری نشست «ایران، خانه اندیشمندان» نوشت:

«همچنان تکرار می کنیم پس از ۱۴ سال میزبانی، از حضور موسسه خصوصی خانه اندیشمندان در کنار سایر مجموعه های علمی و اندیشه ای در مکان فعلی استقبال می کنیم. و با افتخار آماده میزبانی همین نشست هم بوده و هستیم.»

