مشکل آب در خوابگاه دخترانه قائم مقام به دلیل کوتاهی مسئول خوابگاه بوده است

به گزارش ایلنا، سیمایی صراف در بازدید سرزده شب گذشته از خوابگاه دخترانه شهید بهشتی گفت: این خوابگاه در اثر تعلل مسئول داخلی ساختمان به مدت ۵ روز آنهم زمان امتحانات پایان سال تحصیلی با کمبود آب مواجه بودند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از شنیدن وضعیت موجود در خوابگاه دخترانه قائم مقام افزود: تعلل در تامین آب در خوابگاه از کوتاهی مسئول خوابگاه بوده است.

سیمایی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دانشجویان مانند فرزندان ما امانتی هستند که به ما سپرده شده‌اند افزود باید طوری در رفع نیاز‌های آنان آماده به خدمت باشیم که آنان جز مطالعه و تحصیل دغدغه دیگری احساس نکنند.

به گزارش صدا و سیما، سیمایی صراف سه شب گذشته همچنین در بازدید از تمام نقاط ساختمان خوابگاه گفت: در این مجموعه به دلیل تصمیم شخصی و انفرادی دانشجویان را از استفاده از فضای باز و حیاط ساختمان منع شده‌اند و قرار شد ضمن مناسب سازی این فضا زیبا سازی فضای حیاط ساختمان به دلخواه و طراحی خود آنان باشد.

