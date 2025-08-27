خبرگزاری کار ایران
سردار رضایی اعلام کرد:

پایش مرزی با نظارت هوایی و دوربین‌های هوشمند

جانشین فراجا از به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند نظارت هوایی، دوربین‌های هوشمند و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای پایش مرزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار قاسم رضایی در حاشیه پایش هوایی نوار مرزی استان کردستان، اظهار کرد: هدف از پایش هوایی نوار مرزی، نظارت و ارزیابی وضعیت مرز‌ها برای شناسایی و سنجش آمادگی عملیاتی نیرو‌های مرزبانی است.

وی با اشاره حوادث امنیتی اخیر در مرز‌های کردستان، افزود: سعی ما بر این است تا در این مأموریت و بازدید، وضعیت توان و آمادگی عملیاتی نیرو‌های مرزبانی و شرایط جغرافیایی و محیطی که می‌تواند بر عملیات‌های انتظامی تأثیر بگذارد را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

جانشین فراجا خطاب به مرزبانان بر لزوم حفظ هوشیاری تأکید کرد و گفت: با ارزیابی آمادگی نیرو‌های مرزبانی و منابع لجستیکی به منظور اطمینان از توانایی انجام وظایف سعی می‌کنیم در این بازدید نواقص موجود را مرتفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل همکاری بین نهاد‌های مختلف امنیتی و نظامی برای افزایش اثربخشی عملیات‌های مرزی قطعاً تاثیرگذار در بهبود و ارتقا امنیت خواهد شد.

رضایی با تأکید بر پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق انسان و مواد مخدر اضافه کرد: در تلاشیم تا با توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند نظارت هوایی، دوربین‌های هوشمند و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، کارایی پایش مرزی را افزایش دهیم.

جانشین فراجا یادآور شد: پایش هوایی نوار مرزی فرصت مناسبی را برای شناسایی دقیق نقاط حساس حوزه استحفاظی بوجود آورده است و کنترل مرز‌ها را به مراتب دقیق و شدیدتر خواهد کرد.

