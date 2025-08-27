پایان فرار بدهکار ۶۵ میلیاردی

به گزارش ایلنا، سرهنگ "اسماعیل پریشانی" بیان داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی خوب خود از تردد و حضور متهم و بدهکار متواری در سطح شهرستان مطلع و اقدامات خودر را آغاز کردند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در این راستا مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با شناسایی محل حضور این فرد به آنجا اعزام و در عملیاتی هماهنگ و منسجم ، متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان در پایان خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با بدهی 65 میلیارد ریالی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل داده شد.

