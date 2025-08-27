خبرگزاری کار ایران
پایان فرار بدهکار ۶۵ میلیاردی

پایان فرار بدهکار ۶۵ میلیاردی
کد خبر : 1678658
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از دستگیری متهم متواری با بدهی ۶۵ میلیارد ریالی در عملیات دقیق ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "اسماعیل پریشانی"  بیان داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی خوب خود از تردد و حضور متهم و بدهکار متواری در سطح شهرستان مطلع و اقدامات خودر را آغاز کردند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در این راستا مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با شناسایی محل حضور این فرد به آنجا اعزام و در عملیاتی هماهنگ و منسجم ، متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان در پایان خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با بدهی 65  میلیارد ریالی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل داده شد.

