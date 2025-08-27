خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته

سازمان هواشناسی از امروز (چهارشنبه) تا جمعه برای سه استان شمالی و برخی مناطق واقع در جنوب شرق کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و روزهای شنبه و یکشنبه در ارتفاعات مرکزی البرز در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب فارس، جنوب و جنوب غرب کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و در سه روز آینده در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

طی دو روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.

آسمان امروز تهران صاف و در بعد از ظهر با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

اخبار مرتبط
