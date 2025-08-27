گزارش نشست مشترک مرکز دیپلماسی جوانان ایران و تاجیکستان
امروز مرکز دیپلماسی جوانان ایران میزبان نشست مشترکی با حضور هیئت عالیرتبه جمهوری تاجیکستان به ریاست ذوالفقار گلاحمدزاده احمد، وزیر کار با جوانان و ورزش این کشور و جمعی استادان و صاحبنظران برجسته ایران بود.
به گزارش ایلنا، این نشست با محوریت «نقش جوانان در توسعه اجتماعی جوامع، گسترش همکاریهای بینفرهنگی و توسعه تعاملات علمی و اقتصادی» برگزار شد و نقطه عطفی در مسیر ارتقای دیپلماسی عمومی میان ایران و تاجیکستان بود.
در آغاز جلسه، علی افسری، دبیر نشست، با اعلام آغاز رسمی نشست و تشریح اهداف برنامه، بر ضرورت مدیریت کارآمد تعاملات میان دو طرف تاکید کرد و گفت: «این نشست میتواند به عنوان یک الگوی عملی برای شکلدهی به نقشه راه همکاریهای جوانان ایران و تاجیکستان عمل کند و زمینهساز ایجاد بسترهای پایدار برای همگرایی دو ملت باشد.»
سپس امین بنایی، دستیار دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان ایران، ضمن خوشامدگویی به هیئت تاجیکستانی با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی دو ملت اظهار داشت: «حضور شما عزیزان در تهران نشاندهنده اراده راهبردی دو کشور برای تحکیم پیوندهای تاریخی و فرهنگی است. میراث مشترک ما در حوزه زبان، ادبیات و هویت تمدنی میتواند بستری مستحکم برای گسترش همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میان نسلهای جوان دو کشور فراهم آورد.»
در ادامه، رامین کیانی، دبیرکل مرکز دیپلماسی جوانان ایران، با تبیین رویکردهای این مرکز در حوزه دیپلماسی عمومی تصریح کرد: «مرکز دیپلماسی جوانان با اتکا به ظرفیت نخبگان و شبکههای مدنی مأموریت دارد تا از طریق گسترش تعاملات فرهنگی، علمی و اقتصادی، دیپلماسی جوانان را به عنوان یک رکن اساسی دیپلماسی عمومی ارتقا دهد. همکاری میان ایران و تاجیکستان در این چارچوب میتواند به الگویی الهامبخش برای همگرایی منطقهای بدل گردد.»
ذوالفقار گلاحمدزاده احمد، وزیر کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان، نیز با تاکید بر اهمیت اشتراکات فرهنگی و ادبی دو کشور خاطرنشان کرد: «ادبیات فارسی، از مولانا و سعدی تا حافظ، سرمایهای بیبدیل برای همگرایی فرهنگی و تعمیق هویت منطقهای است. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند به ایجاد پروژههای مشترک فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی منجر شود و روابط دو ملت را به سطحی راهبردی ارتقا دهد.»
در بخش دیگری از نشست، علیرضا نبی، کارآفرین برتر کشوری، با تمرکز بر ظرفیتهای اقتصادی جوانان اظهار داشت: «توسعه بازارهای مشترک صنایع دستی و محصولات بومی میان ایران و تاجیکستان، نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغال جوانان کمک میکند، بلکه پیوندهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور را تقویت خواهد کرد.»
در ادامه صادقنژاد، قاممقام انجمن جهانی رباتیک، با اشاره به نقش علم و فناوری در دیپلماسی نوین افزود: «هوش مصنوعی، رباتیک و فناوریهای پیشرفته، عرصهای است که میتواند همکاریهای علمی و پژوهشی میان ایران و تاجیکستان را به سطحی راهبردی برساند. این تعاملات، قدرت نرم دو کشور در عرصه بینالمللی را ارتقا خواهد داد.»
پس از آن محمدپویا درودینژاد، مدیر روابط عمومی مرکز دیپلماسی جوانان، با تأکید بر اهمیت بازتعریف جایگاه تمدنی ایران در منطقه اظهار داشت: «زبان فارسی و حوزه تمدنی ایران ظرفیتی استراتژیک برای ایجاد بلوکهای فرهنگی-اقتصادی در منطقه به شمار میرود. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند دیپلماسی جوانان را به ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و ارتقای جایگاه منطقهای دو کشور تبدیل کند.»
همچنین علی حنایی، معاون اجرایی مرکز دیپلماسی جوانان، با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و اقتصاد گفت: «اشتراکات فرهنگی، زیربنای توافقات اقتصادی پایدار است. توسعه همکاریهای فرهنگی میان ایران و تاجیکستان میتواند مسیر تحقق رشد اقتصادی و اجتماعی مشترک را هموار سازد.»
در ادامه، دلآشوب رزاقزاده، رئیس اداره توسعه اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، اظهار داشت: «این نشست آغازگر فصل تازهای از همکاریهای میان جوانان دو کشور است. ما به استمرار این تعاملات و سفر متقابل هیئت ایرانی به دوشنبه خوشبین هستیم و باور داریم که این همکاریها منجر به پیشرفت و همگرایی پایدار خواهد شد.»
این نشست که در هتل المپیک تهران برگزار شد، علاوه بر تبادل دیدگاهها و تجربیات، گامی عملی در راستای تقویت دیپلماسی عمومی و ایجاد شبکهای از همکاریهای فرهنگی، علمی و اقتصادی میان ایران و تاجیکستان ارزیابی شد.