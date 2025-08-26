سرپرست جدید پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو معارفه شد
سرپرست جدید پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو در مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور معارفه شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، ابراهیم فتاحی که حدود دو هفته قبلی در حکمی از سوی سحر تاجبخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی کشور جایگزین مهدی رهنما در پژوهشگاه هواشناسی شده بود، امروز در مراسمی با حضور مدیران ارشد سازمان و اعضای هیئتعلمی این پژوهشگاه معارفه شد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم از خدمات رئیس پیشین پژوهشگاه هواشناسی قدردانی کرد و بر ضرورت ادامه برنامههای توسعهای و ارتقای جایگاه علمی پژوهشگاه در مدیریت جدید تأکید کرد.
در ادامه جلسه ابراهیم فتاحی بهعنوان سرپرست جدید پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو معرفی شد و از خدمات مهدی رهنما به عنوان رئیس پیشین قدردانی شد.
سرپرست جدید پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو پیشازاین معاون پژوهشی و فناوری این پژوهشگاه بوده و سابقه ریاست پژوهشکدههای «هواشناسی آب و کشاورزی» و «اقلیمشناسی و تغییر اقلیم» را در کارنامه کاری خود دارد.
وی از چهرههای شناخته شده حوزه پژوهشهای هواشناسی و اقلیمی کشور است که حدود ۱۰۰ عنوان مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.