به گزارش ایلنا، میکائیل باقری اظهار داشت: بی‌تردید پرسش‌های بسیاری در ذهن دانش‌آموزان و خانواده‌ها شکل گرفته است. ما در حال تهیه بسته‌های آموزشی هستیم تا مربیان و معاونان پرورشی مدارس بتوانند به این پرسش‌ها براساس آیات و روایات پاسخ دهند.

باقری ادامه داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که مانند سال‌های گذشته، در هفته پایانی شهریور‌ماه، آیین غبارروبی نمازخانه‌های مدارس را برگزار کنیم. همچنین از مربیان پرورشی درخواست می‌کنیم از یک هفته قبل از آغاز سال تحصیلی در مدارس حضور یابند تا علاوه‌بر آماده‌سازی فضای فیزیکی، از نظر آموزشی نیز شرایط را برای استقبال از دانش‌آموزان مهیا کنند.

وی بیان داشت: در بخش مسابقات قرآنی، به دلیل شرایط ویژه کشور، مسابقات کشوری امسال به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، دو مأموریت مهم داریم؛ راه‌اندازی مدارس رسمی حفظ و تربیت ۱۰ میلیون حافظ جزء در پنج سال آینده.

به گزارش صدا و سیما، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش گفت: شیوه‌نامه اجرائی مدارس حفظ طی روز‌های آینده ابلاغ خواهد شد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا مهرماه امسال حداقل ۳۰۰ مدرسه رسمی حفظ راه‌اندازی شود. برای تحقق هدف ۱۰ میلیون حافظ جزء نیز، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. باقری گفت: سه روش برای تشویق دانش‌آموزان به حفظ قرآن در نظر گرفته‌ایم؛ توزیع کاربرگ‌های ویژه در کلاس‌های ابتدائی، اختصاص بخشی از زمان درس قرآن به آموزش روش‌های حفظ، ایجاد کلاس‌های تخصصی حفظ در مدارسی که مربیان توانمند دارند.

وی تاکید کرد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش‌و‌پرورش، مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در فعالیت‌های پرورشی است. به همین منظور سامانه نورینو را برای حمایت از هیئت‌های دانش‌آموزی تقویت کرده‌ایم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان نقش فعال‌تری در اجرای برنامه‌های قرآنی داشته باشند. امیدواریم با این تمهیدات، سال تحصیلی پربرکتی آغاز و در توسعه فرهنگ قرآن، عترت و نماز گام‌های مؤثری برداشته شود.

