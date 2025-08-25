خبرگزاری کار ایران
نجات کودک ۲ساله از مرگ حتمی در حرم امام رضا (ع)

نجات کودک ۲ساله از مرگ حتمی در حرم امام رضا (ع)
کودک ۲ ساله‌ای در مسیر منتهی به حرم امام رضا (ع) دچار خفگی شده بود، با احیای به‌موقع امداگر جوان هلال‌احمر از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ شب گذشته یک کودک ۲‌ساله در مسیر حرکت به سمت حرم امام رضا (ع) در مشهد، دچار خفگی شد و به دلیل انسداد راه تنفس در معرض خطر جدی قرار گرفت. 

در لحظاتی نفسگیر و حساس این کودک توسط یکی از امدادگران جوان هلال‌احمر که در محل حضور داشت احیا و خطر رفع شد. هم‌اکنون حال عمومی این کودک مناسب است.

