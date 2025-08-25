خبرگزاری کار ایران
۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر دارویی

رئیس سازمان غذا و دارو از تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین ذخایر دارویی کشور خبر داد و بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی، تقویت انبارهای استانی و مقابله با قاچاق دارو تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی پیر صالحی در نشست با معاون استاندار و مدیران اجرایی استان سیستان و بلوچستان گفت: ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین ذخایر دارویی کشور دریافت شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای خرید دارو و تجهیز انبارها در حال انجام است. 

وی با تأکید بر اینکه نباید همه انبارها در تهران متمرکز شوند، افزود: ذخایر فعلی در برخی استان‌ها محدود است و باید ظرفیت‌های ذخیره‌سازی در سراسر کشور افزایش یابد. 

پیرصالحی بر ضرورت استفاده از فرصت‌های مرزهای شرقی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: توسعه روابط با کشورهای همسایه در اولویت برنامه‌ها قرار دارد. 

وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه گفت: از شرکت‌های تولیدکننده خواستیم تولید را متوقف نکنند و حتی روز جمعه که روز آغاز جنگ بود جلسه اضطراری با شرکت‌های توزیع و تولید برگزار شد تا زنجیره تأمین قطع نشود. 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به هماهنگی با وزارت نفت برای تأمین سوخت خودروهای توزیع و کادر درمان افزود: این تجربه باید به سایر استان‌ها تعمیم یابد تا در شرایط بحرانی و عادی آماده باشیم. 

معاون وزیر بهداشت قاچاق معکوس دارو را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: پایین بودن قیمت دارو در ایران باعث قاچاق به کشورهای همسایه شده که کمبود داخلی را تشدید می‌کند. همچنین برخی داروها و اقلام آرایشی غیراستاندارد از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. 

پیرصالحی تأکید کرد مقابله با این تهدیدها نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و نظارت‌ها باید افزایش یابد. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان گفت: در همکاری با وزارت صمت و گمرکات، آزمایش‌های لازم بر کالاهای وارداتی انجام می‌شود تا از ورود داروها و محصولات غیراستاندارد جلوگیری شود. در شرایط خاص نیز مسیرهای سریع‌تری برای تأمین کالا از طریق مرزها پیش‌بینی شده است.

