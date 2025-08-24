در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
توضیح رئیس پلیس راهور درباره تامین برق چراغهای راهنمایی رانندگی در زمان قطعی برق
رئیس پلیس راهور فراجا در راستای اقدامات انجام شده برای تامین برق چراغ های راهنمایی و رانندگی در زمان قطعی برق، توضیحاتی ارائه کرد.
سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اخیرا با قطعی برق زیادی مواجه هستیم، تخلفات مربوط به چراغ راهنمایی رانندگی در زمان قطعی برق، چگونه ثبت میشود؟ گفت: موضوع مهم برای ما نظم در تقاطع است؛ یعنی قبل از اینکه به فکر این باشیم که وقتی برق میرود نمیتوانیم جریمه کنیم، برای ما اهمیت دارد که هنگام قطعی برق، نظم آن تقاطعها به هم می ریزد.
وی با اشاره به اقداماتی در راستای تامین برق چراغ های راهنمایی رانندگی در زمان قطعی برق، ادامه داد: شهرداریها در کل کشور، نه فقط شهرداری تهران، موظف شدهاند که باتریهایی تهیه کنند تا در زمان قطعی برق عملکرد چراغها مختل نشود.
او اضافه کرد: همچنین برخی از تقاطعها به وسیله صفحات خورشیدی تأمین برق میشوند تا برق مورد نیاز چراغ تقاطع را در زمان قطعی برق تامین کنند. همین برق میتواند سامانه ثبت تخلف را نیز فعال نگه دارد.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در وهله نخست، فعال ماندن چراغ تقاطع برای ما اهمیت دارد که این موضوع پیشبینی شده است و همانگونه که اشاره کردم، شهرداریها موظف شدهاند این اقدام را انجام دهند.