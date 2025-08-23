تسریع در ساخت بیمارستان جایگزین شهدای هفتم تیر/ تکمیل پروژه تا دو سال آینده

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، نادر توکلی در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان آیت‌الله فیروزآبادی شهرری با بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش ما این است که با حمایت‌های ویژه وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، این پروژه که پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا دو سال آینده تکمیل و افتتاح شود.

وی همچنین در نشست وزیر بهداشت با پزشکان جوان بیمارستان آیت‌الله فیروزآبادی گفت: امروز حضور وزیر بهداشت در منطقه شهرری را به فال نیک می‌گیریم و از زحمات و خدمات پزشکان که در سنگر آموزش و درمان به دانشجویان و همچنین دردمندان کمک می‌کنند، تقدیر می‌کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، شناسایی و رفع دغدغه‌های کارکنان را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم محیطی ایجاد کنیم که نیروها با فراغ بال، آسایش و آرامش به خدمت‌رسانی بپردازند.

توکلی با اشاره به خدمات جامعه سلامت در دفاع مقدس ۱۲ روزه، جامعه بهداشت و درمان را سربلند این دوره دانست و گفت: خوشبختانه جامعه سلامت از این بحران، سربلند خارج شد؛ البته کماکان در آمادگی کامل هستیم.

وی در پایان، راه‌اندازی مجتمع اقامتی و رفاهی پرستاران در بیمارستان آیت‌الله فیروزآبادی را از برنامه‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان و تأکید کرد: راه‌اندازی این مجتمع برای اولین بار در دانشگاه، در این بیمارستان آغاز شده، چراکه درخواست‌های خروج نیروها از تهران را به دلیل مشکلات اقامتی داشتیم و توسعه این مراکز می‌تواند به ماندگاری نیروهای پرستاری کمک کند.

انتهای پیام/