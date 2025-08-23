دستور رئیس سازمان غذا و دارو برای پیگیری دغدغههای یک نخبه ایرانی در حوزه دارو
به دستور رئیس سازمان غذا و دارو، دغدغههای یک نخبه ایرانی در حوزه دارو مورد پیگیری قرار گرفت. این پیگیری پس از فراگیر شدن ویدیوی وی در فضای مجازی و طرح مسائل مهم در حوزه دارو انجام شد.
به گزارش ایلنا، این نخبه که در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت میکند و موفق به کسب مدال طلای جهانی شده، در ویدیویی به مشکلاتی اشاره کرد که تجربه شخصی او و دیگر همنسلانش را تحت تاثیر قرار داده و به مهاجرت ترغیب کرده است.
او انتقاد کرده بود: سیستم آموزشی ایران در داروسازی ناکارآمد است و بیشتر کارمند یا حتی دلال داروساز تربیت میکند، نه داروساز واقعی. همچنین نبود حمایت مالی و سازمانی برای پژوهش و تولید دارو باعث شده تمام پروژهها و ثبت اختراعاتش با هزینه شخصی خانواده انجام شود. تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نیز مانع دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید دارو شدهاند.
با وجود این مشکلات، او توانسته داروی خود را تولید کند، اما به دلیل نبود حمایت داخلی و بستر مناسب، قصد دارد استارتآپ دارویی خود را خارج از کشور راهاندازی کند.
پیرو این موضوع، رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد: با این نخبه ارتباط برقرار شود و دغدغههای او به دقت شنیده شود تا آن دسته از مسائل که قابلیت پیگیری دارند، انجام شود. این ارتباط برقرار شد و بررسی اولیه انجام گرفت.
پیرو هماهنگی به عمل آمده، قرار شد چند روز آینده او با رئیس سازمان غذا و دارو دیدار داشته باشد تا دغدغههایش به صورت عملیاتی پیگیری و برطرف شود.
سازمان غذا و دارو همواره حمایت خود را از نخبگان علمی و فعالان حوزه دارو اعلام میکند و تلاش میکند بستر مناسب برای رشد و توسعه توانمندیهای داخلی فراهم شود.