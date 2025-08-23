خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک رئیس جمعیت هلال‌احمر به وزیر بهداشت به مناسبت روز پزشک

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پیامی‌به دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن تبریک روز پزشک، از نقش‌آفرینی او در هدایت سیاست‌های کلان سلامت و همکاری نزدیک با جمعیت هلال‌احمر قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادر گرانقدر جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
روز پزشک، فرصتی ارزشمند است برای پاسداشت رسالت بزرگ انسان‌هایی که با دستان توانمند و دل‌های سرشار از مهر، چراغ امید را در زندگی مردم می‌افروزند. این روز فرخنده را به جنابعالی که خود از پیشگامان جامعه پزشکی کشور و الگویی در تعهد، صداقت و خدمت به مردم هستید، صمیمانه تبریک می‌گویم.
بی‌تردید، وزارت بهداشت در دوران مدیریت مدبرانه و دلسوزانه حضرتعالی، نمادی از ایستادگی، تحول و خدمت بی‌منت در مسیر صیانت از سلامت جامعه بوده است. نقش‌آفرینی شما در هدایت سیاست‌های کلان سلامت، هم‌افزایی با نهادهای امدادی و به‌ویژه همراهی نزدیک با جمعیت هلال احمر، همواره مایه دلگرمی و امیدواری مردم و امدادگران بوده است.
امروز بیش از هر زمان دیگر، همگرایی میان وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ضرورتی راهبردی برای ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت و تحقق اهداف والای انسانی و بشردوستانه است. اطمینان دارم که در پرتو مدیریت جنابعالی، آینده‌ای روشن‌تر در مسیر خدمت به مردم و اعتلای جایگاه ایران اسلامی در عرصه سلامت رقم خواهد خورد.
از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی، توفیقات روزافزون، سلامتی و عزت مسئلت دارم.
پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
