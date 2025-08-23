خبرگزاری کار ایران
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودروهای فرسوده

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران از تعیین سهم ۲۰ درصدی این استان در برنامه اسقاط سالانه خودروهای فرسوده کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده باید هر سال در تهران از رده خارج شود.

به گزارش ایلنا، حسن عباس‌ نژاد با اشاره به تکلیف قانونی اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: طبق ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده باید در کشور از رده خارج شود که سهم استان تهران از این برنامه ۲۰ درصد، معادل حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است.

وی افزود: اجرای دقیق این سهمیه می‌ تواند تأثیر چشمگیری در کاهش آلاینده‌ های هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی داشته باشد.
 
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، عباس‌ نژاد همچنین تحقق این هدف را نیازمند همکاری همه دستگاه‌ های مسئول دانست و بیان داشت: شهرداری‌ ها، پلیس راهور، سازمان راهداری و خودروسازان باید در اجرای این برنامه همراهی کنند و نظارت مستمر بر فرآیند اسقاط در اولویت قرار دارد.
