تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودروهای فرسوده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تعیین سهم ۲۰ درصدی این استان در برنامه اسقاط سالانه خودروهای فرسوده کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده باید هر سال در تهران از رده خارج شود.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد با اشاره به تکلیف قانونی اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: طبق ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده باید در کشور از رده خارج شود که سهم استان تهران از این برنامه ۲۰ درصد، معادل حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است.