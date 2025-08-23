خبرگزاری کار ایران
بیانیه فراجا در پی حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در محور خاش-ایرانشهر
در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تامین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر از مجاهدان فی‌سبیل‌الله شد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پلیس؛ در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تامین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر از مجاهدان فی‌سبیل‌الله شد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد: 

بسم الله القاصم الجبارین

بار دیگر، دست کثیف مزدوران وطن فروش تروریست، به خون گرانبهای ۵ نفر از همکاران جان برکف که همزمان با سالروز رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع)، در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، آلوده شد؛ غیور مردان سلحشوری که بدون هیچگونه ادعایی، آرامش و آسایش خود را فدای تامین آسایش و آرامش شهروندان نمودند. 

ضمن عرض تسلیت و تبریک به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معزز شهداء و مردم شریف ایران اسلامی، و ابراز همدردی با خانواده‌های گرانقدر شهدای عزیز امروز، قطعا که عوامل این جنایت بزرگ، به زودی به سزای اعمال ننگین‌شان خواهند رسید. 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

