برخورد قضایی با ترک فعل در سواحل

دستگاه قضایی با هر گونه ترک فعل مجرمانه در سواحل برخورد قضایی خواهد شد.

به گزارش  ایلنا،   دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژ‌ها و مجموعه‌های گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل اجرا و رعایت نکرده‌اند و نباید به جهت برخی مشکلات اقتصادی از نظارت‌های قانونی دست برداشته و حمایت‌های ناصواب صورت گیرد، چون حفظ جان انسان از هر چیزی مهم‌تر و بالاتر است.

او ادامه داد: در بحث تبیین مسئولیت فقط اشاره به ناجیان غریق نداریم بلکه کلیه‌ی مجموعه‌ها از جمله شهرداری‌ها و نیروی انتظامی باید پای کار باشند. 

دادستان رامسر گفت: ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مورد انتقاد است و اهمال و قصور و کم توجهی اصلا مورد پذیرش نیست.

سام خانیان افزود: عدم مهارت کافی برخی ناجیان غریق و سایر شرایط آنان باید بررسی و بازنگری شود و اگر از مهارت و شرایط کافی برخودار نیستند کارت شان ابطال شود.

او ادامه داد: در مناطق شنا ممنوع چنانچه تمام شرایط اعم از اطلاع رسانی صحیح و کامل ونظارت کافی صورت گیرد در عین حال شناگر در مناطق ممنوع شنا نماید نشانگر ریسک پذیری شناگر و اقدام علیه خودش است.

دادستان رامسر گفت: نگاه مسئولین استانی به شهرستان رامسر باید ویژه باشد و اعتبارات و امکانات بیشتری برای این شهرستان با توجه به شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
 
بهمن سام خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل موارد نقص و تکالیف هر شخص و نهاد و ارگان را مشخص و در صورت عدم رفع آن به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی جهت برخورد معرفی نماید.

