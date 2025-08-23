خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

استمرار جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور

استمرار جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور
کد خبر : 1676871
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و برای بخش‌هایی از جنوب، جنوب شرق و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد و گرد و خاک پیش بینی کرد.

به گزارش  ایلنا، براساس این پیش بینی امروز  در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار  حاکم است. در جنوب استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان، فارس و برخی مناطق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رخ می دهد.

 در منطقه زابل و در مناطق شمال غرب ، غرب ، جنوب غرب مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک پیش بینی می شود.

به دلیل وزش باد شدید توام با گرد و خاک، هشدار سطح نارنجی برای شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی  هشدار سطح نارنجی صادر شده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور