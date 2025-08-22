واکنش سخنگوی فراجا به حمله تروریستی محور خاش-ایرانشهر:
تروریسم باید از ریشه خشکانده شود/برنامه ویژهای در دستور کار فراجاست
در جریان یک حمله تروریستی در محور خاش به ایرانشهر، پنج نفر از کارکنان پلیس، چهار افسر و یک سرباز وظیفه به شهادت رسید. سخنگوی فراجا اعلام کرد برنامه ویژهای برای مقابله با تروریسم در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، امروز یک حمله تروریستی در محور خاش به ایرانشهر رخ داد که طی آن پنج نفر از کارکنان جان برکف نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.
سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در واکنش به این حادثه در شبکه ایکس نوشت: «جنایت امروز و شهادت مظلومانه کارکنان جانبرکف پلیس نشان داد که تروریسم باید از ریشه خشکانده شود.»
در ادامه آمده است:« برای تحقق این هدف، برنامه ویژهای در دستور کار فراجا است.»