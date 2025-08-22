خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سخنگوی فراجا به حمله تروریستی محور خاش-ایرانشهر:

تروریسم باید از ریشه خشکانده شود/برنامه ویژه‌ای در دستور کار فراجاست

تروریسم باید از ریشه خشکانده شود/برنامه ویژه‌ای در دستور کار فراجاست
کد خبر : 1676801
لینک کوتاه کپی شد.

​در جریان یک حمله تروریستی در محور خاش به ایرانشهر، پنج نفر از کارکنان پلیس، چهار افسر و یک سرباز وظیفه به شهادت رسید. سخنگوی فراجا اعلام کرد برنامه ویژه‌ای برای مقابله با تروریسم در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، امروز یک حمله تروریستی در محور خاش به ایرانشهر رخ داد که طی آن پنج نفر از کارکنان جان برکف نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.

سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در واکنش به این حادثه در شبکه ایکس نوشت: «جنایت امروز و شهادت مظلومانه کارکنان جان‌برکف پلیس نشان داد که تروریسم باید از ریشه خشکانده شود.»

در ادامه آمده است:« برای تحقق این هدف، برنامه ویژه‌ای در دستور کار فراجا است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور