انتظامی حوادث ۳۱ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰:۰۷

واکنش سخنگوی فراجا به حمله تروریستی محور خاش-ایرانشهر:

تروریسم باید از ریشه خشکانده شود/برنامه ویژه‌ای در دستور کار فراجاست

​در جریان یک حمله تروریستی در محور خاش به ایرانشهر، پنج نفر از کارکنان پلیس، چهار افسر و یک سرباز وظیفه به شهادت رسید. سخنگوی فراجا اعلام کرد برنامه ویژه‌ای برای مقابله با تروریسم در دستور کار قرار گرفته است.