پزشکان ایران در دفاع ۱۲روزه ملی، برگ زرین دیگری در تاریخ فداکاری خود ثبت کردند

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا متن پیام محمدرضا ظفرقندی بدین شرح زیر است: امسال روز یکم شهریورماه، زادروز طبیب، حکیم و دانشمند بزرگ، ابن‌سینا و فرارسیدن«روز پزشک» را در حالی گرامی می‌داریم که جامعه پزشکی و تیم ملی سلامت کشور، بار دیگر از دل بحرانی سخت، سربلند بیرون آمدند؛ حضور موثر و حماسه‌آفرینی پزشکان این مرز و بوم در آوردگاه دفاع دوازده روزه ملی کشور در برابر تهاجم ناجوانمردانه رژیم صهیونی، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارآمیز مسئولیت‌شناسی، تعهد و فداکاری تاریخ پزشکی ایران بود.

در مناسبت روز پزشک، این روز را فرصتی می‌دانم برای قدردانی از پزشکان وظیفه‌شناس، متعهد و فرهیخته میهن عزیزمان که به‌عنوان بخشی از اعضای تیم ملی سلامت، در خط مقدم پیشگیری و درمان بیماری‌ها، التیام آلام جسمی و روحی، و حفظ سلامت جامعه تلاش می‌کنند؛ فرصتی برای ارتقای آگاهی‌های عمومی جامعه در زمینه اهمیت نقش و جایگاه پزشکان در جامعه، و ضرورت ارتباط و تعامل موثر و متقابل همراه با تکریم و احترام بین مردم و جامعه پزشکی.

در سالی که سپری شد، تیم مدیریتی نظام سلامت کشور در همراهی و همگامی همه اعضای تیم ملی سلامت کشور همچنان کوشیدند تا ضمن امیدآفرینی در بین جامعه پزشکی کشور، حل مسائل و مشکلات این حوزه و تلاش برای ارتقاء منزلت ایشان، شرایط بهتری برای زندگی و فعالیت حرفه‌ای و نتیجه‌بخش جامعه پزشکی فراهم شود؛ بی‌گمان رسیدن به چنین اهدافی، ضمن سیاستگذاری فعال، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات مسمتر و همراهی سایر نهادها و به‌طور ویژه همراهی و همدلی همه اعضای نظام سلامت را می‌طلبد.

اینجانب، با تبریک مجدد روز پزشک خدمت شما همکاران ارجمند، وظیفه‌شناس و متعهدم در جامعه پزشکی کشور و آرزوی تندرستی، بهروزی و تعالی، بار دیگر از حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی حیاتی‌تان در مواجهه با بحران‌ها و ساختن جامعه‌ای سالم، امن در مسیر توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان سپاسگزارم.