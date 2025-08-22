سرماخوردگی چشمی؛ بیماری شایعی که به سرعت اعضای خانواده را درگیر میکند
یک متخصص چشم پزشکی نسبت به شیوع عفونت ویروسی شایعی که به دلیل علائم مشابه سرماخوردگی، «سرماخوردگی چشمی» نامیده میشود، هشدار داد و تاکید کرد: این بیماری بهقدری مسری است که ابتلای یک عضو خانواده، بیش از ۹۰ درصد دیگر اعضا را نیز درگیر میکند.
به گزارش ایلنا محسن دهیوده گفت: «ادما ویروس» ابتدا یک چشم را درگیر میکند سپس چشم دیگر نیز علائم بیماری را نشان میدهد. مهمترین نشانههای ابتلا شامل سوزش چشم و ترشحات چسبناک است که معمولاً صبحها باعث چسبیدن پلک میشود.
وی افزود: راه اصلی انتقال این بیماری استفاده مشترک از وسایل شخصی مانند حوله، تماس دستها و ترشحات بزاق فرد بیمار است.
این متخصص چشم پزشکی با اشاره به روشهای پیشگیری گفت: رعایت بهداشت فردی اهمیت بسیاری دارد. افراد بیمار باید مرتب دستهای خود را بشویند و وسایل شخصی خود را از دسترس دیگران دور نگه دارند.
وی تصریح کرد: درمان این بیماری مشابه سرماخوردگی، حمایتی است و معمولاً طی یک تا دو هفته بهبود پیدا میکند اما در صورت درد شدید، تاری دید یا حساسیت شدید به نور، مراجعه فوری به چشم پزشک ضروری است.
به گزارش وبدا، دهیوده همچنین به والدین توصیه کرد: با توجه به استفاده گسترده کودکان از گوشیهای هوشمند بهتر است کودکان زیر ۵ سال به حد امکان از این وسایل استفاده نکنند. برای کودکان ۵ تا ۱۰ سال، استفاده حداکثر یک ساعت در روز و برای کودکان بالای ۱۰ سال، حداکثر دو ساعت در روز مجاز است و استفاده ممتد نباید باشد. علاوه بر این، حضور حداقل دو ساعت در روز در فضای باز و رعایت فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری با صفحه نمایش توصیه میشود.