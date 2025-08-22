خبرگزاری کار ایران
واکنش نظام سلامت ایران به اخراج پزشکان از شمال غزه

واکنش نظام سلامت ایران به اخراج پزشکان از شمال غزه
​در پی اقدام غیرانسانی رژیم صهیونیستی مبنی بر اخراج کادر درمانی از شمال غزه و محروم‌سازی بیش از یک میلیون نفر از خدمات پزشکی، ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای رسمی، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و خواستار واکنش فوری و مؤثر سازمان جهانی سلامت و نهادهای بین‌المللی نسبت به تداوم بحران انسانی در غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن کامل بیانیه محمد رضا ظفرقندی بدین شرح است: نمی‌توان پزشک بود و از باب تعهد و مسئولیت در قبال جان انسان‌ها، نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد بی‌تفاوت بود؛ جایی که اینک نزدیک به دو سال است در پیش چشم جهانیان و در سایه سکوت نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر، به معرکه نسل‌کشی و کشتارگاه مردم بی‌پناه غزه تبدیل شده است. نمی‌توان عضوی از خانواده بزرگ نظام سلامت بود و در مقابل حمله به مراکز درمانی و بیمارستانی، سکوت پیشه کرد.

رژیم صهیونی در جدیدترین اقدام ضد بشری و با هدف تخلیه شمال غزه از ساکنان آن و اشغال این سرزمین، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور (۲۱ آگوست)، بی‌شرمانه خواستار خروج کادر پزشکی از شما غزه شده‌است؛ اقدامی که عملاً یک میلیون نفر انسان را از حق درمان و دسترسی به مراکز درمانی محروم خواهد کرد؛ انسان‌هایی که مدت‌ها است با بحران قحطی و آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از جنگ و اشغال دست و پنجه نرم می‌کنند؛ زنان، کودکان و سالخوردگان مظلوم و بی‌دفاعی که هر لحظه در معرض بمباران کشتار قرار دارند. 

نظام سلامت ایران در آستانه فرارسیدن روز پزشک، با ستایش و تجلیل از پزشکان متعهد و مسئولی که با وجود همه مخاطرات و تهدیدها همچنان در غزه به خدمت‌رسانی مشغول‌اند و ضمن ابراز همدلی و اعلام همبستگی با ایشان، بار دیگر اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی رژیم صهیونی را به‌ویژه در قبال کادر سلامت، مراکز درمانی و بیمارستان‌های غزه و در آخرین مورد، اخراج و جابه‌جایی اجباری کادر پزشکی از شمال غزه را به‌شدت محکوم می‌کند و ادامه سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی مسئول را مشارکت در انجام چنین اقدامات ضدبشری می‌داند.

از این رو وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ایران، ضمن هشدار مجدد نسبت به عواقب تداوم چنین شرایطی، خواستار واکنش سریع، جدی و موثر سازمان جهانی سلامت و سایر نهادهای حقوق بشری در قبال تهدیدها و محدویت‌های به وجود آمده برای کادر سلامت در غزه همچنین تداوم بحران قحطی، کشتار و ناامنی در این منطقه است.

انتهای پیام/
