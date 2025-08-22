خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی محور خاش–ایرانشهر

اعلام اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی محور خاش–ایرانشهر
کد خبر : 1676768
پنج نفر از نیروهای جان‌برکف انتظامی در پی حمله تروریستی به پاسگاه دامن ایرانشهر در محور خاش–ایرانشهر به شهادت رسیدند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسامی این شهدا را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در حادثه تروریستی امروز در محور خاش به ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، پنج نفر از نیروهای پاسگاه دامن ایرانشهر به شهادت رسیدند. 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسامی شهدای این حادثه را به شرح زیر اعلام کرد:

استوار یکم محمدرضارحیمی اهل زابل

 گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت

 استوار دوم حسن تولی اهل گلستان 

سرباز هادی رویایی اهل  کرمان

 سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل

