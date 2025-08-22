اعلام اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی محور خاش–ایرانشهر
پنج نفر از نیروهای جانبرکف انتظامی در پی حمله تروریستی به پاسگاه دامن ایرانشهر در محور خاش–ایرانشهر به شهادت رسیدند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسامی این شهدا را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در حادثه تروریستی امروز در محور خاش به ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، پنج نفر از نیروهای پاسگاه دامن ایرانشهر به شهادت رسیدند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسامی شهدای این حادثه را به شرح زیر اعلام کرد:
استوار یکم محمدرضارحیمی اهل زابل
گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت
استوار دوم حسن تولی اهل گلستان
سرباز هادی رویایی اهل کرمان
سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل