اعلام اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی محور خاش–ایرانشهر

به گزارش ایلنا، در حادثه تروریستی امروز در محور خاش به ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، پنج نفر از نیروهای پاسگاه دامن ایرانشهر به شهادت رسیدند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسامی شهدای این حادثه را به شرح زیر اعلام کرد: استوار یکم محمدرضارحیمی اهل زابل گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت استوار دوم حسن تولی اهل گلستان سرباز هادی رویایی اهل کرمان سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل

انتهای پیام/