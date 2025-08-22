آیا مصرف مکمل ویتامین D در زنان باردار چاق ممنوع است؟ پاسخ: خیر

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا مکمل ویتامین D در بارداری چاقی مضر است؟ مطرح کرد: کمبود شدید ویتامین D در مادر می‌تواند با راشیتیسم مادرزادی، شکستگی استخوان و تشنج در نوزاد همراه باشد. همچنین، ویتامین D ممکن است در کاهش خطر پره‌اکلامپسی، زایمان زودرس، دیابت بارداری، واژینیت باکتریایی، نیاز به سزارین و در توسعه سیستم ایمنی نوزاد نقش داشته باشد.

اگرچه سطح بهینه ویتامین D در بارداری به طور دقیق مشخص نشده است، اما برای سلامت استخوان لازم است غلظت سرمی آن حداقل ۲۰ نانوگرم در میلی‌لیتر باشد. مصرف روزانه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D در دوران بارداری ایمن به نظر می‌رسد. البته دوزهای بسیار بالا (بیش از ۴۰ هزار واحد بین‌المللی در روز) نیاز به احتیاط دارد و می‌تواند خطرآفرین باشد.

بنابراین، مصرف مکمل ویتامین D در بارداری، به‌ویژه در زنان چاق یا دارای شرایط پرخطر، نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند برای حفظ سلامت مادر و نوزاد ضروری باشد.

