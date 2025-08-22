پاسخهای علمی درست به باورهای تغذیهای نادرست؛
آیا مصرف مکمل ویتامین D در زنان باردار چاق ممنوع است؟ پاسخ: خیر
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به باور نادرست مبنی بر اینکه زنان باردار چاق نباید مکمل ویتامین D مصرف کنند، اعلام کرد: این باور نادرست است. زنان بارداری که شاخص توده بدنی آنها بالای ۳۰ است، افرادی که دچار سوءجذب چربی هستند، کسانی که به میزان زیاد از ضدآفتاب استفاده میکنند یا رژیم غذایی ضعیفی دارند، در معرض خطر کمبود ویتامین D قرار دارند و لازم است وضعیت این ویتامین در آنها مورد غربالگری قرار گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا مکمل ویتامین D در بارداری چاقی مضر است؟ مطرح کرد: کمبود شدید ویتامین D در مادر میتواند با راشیتیسم مادرزادی، شکستگی استخوان و تشنج در نوزاد همراه باشد. همچنین، ویتامین D ممکن است در کاهش خطر پرهاکلامپسی، زایمان زودرس، دیابت بارداری، واژینیت باکتریایی، نیاز به سزارین و در توسعه سیستم ایمنی نوزاد نقش داشته باشد.
اگرچه سطح بهینه ویتامین D در بارداری به طور دقیق مشخص نشده است، اما برای سلامت استخوان لازم است غلظت سرمی آن حداقل ۲۰ نانوگرم در میلیلیتر باشد. مصرف روزانه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد بینالمللی ویتامین D در دوران بارداری ایمن به نظر میرسد. البته دوزهای بسیار بالا (بیش از ۴۰ هزار واحد بینالمللی در روز) نیاز به احتیاط دارد و میتواند خطرآفرین باشد.
بنابراین، مصرف مکمل ویتامین D در بارداری، بهویژه در زنان چاق یا دارای شرایط پرخطر، نهتنها ممنوع نیست، بلکه در بسیاری از موارد میتواند برای حفظ سلامت مادر و نوزاد ضروری باشد.