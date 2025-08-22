خبرگزاری کار ایران
کشف محموله بزرگ داروهای غیرمجاز در تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از یک میلیون قلم انواع داروهای غیرمجاز از انبار شرکتی در محله پونک خبر داد.

به گزارش ایلنا،سردار مهدی افشاری  روز جمعه در این خصوص گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد فردی اقدام به دپو داروهای غیرمجاز و کمیاب در انبار شرکتی در میدان پونک کرده است.

وی افزود: ماموران با حکم قضایی محل را بازرسی کردند که محموله اقلام داروی غیرمجاز در آنجا رویت شد که فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی بود.

به گفته سردار افشاری، کالاها شامل تعداد یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۱۵۷ قلم انواع دارو غیرمجاز بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه متهم راهی دادسرا شد، یادآور شد: ارزش ریالی اموال کشف شده بیش از ۴۵ میلیارد ریال است.

سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.

 

 

