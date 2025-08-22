کشف محموله بزرگ داروهای غیرمجاز در تهران

به گزارش ایلنا،سردار مهدی افشاری روز جمعه در این خصوص گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد فردی اقدام به دپو داروهای غیرمجاز و کمیاب در انبار شرکتی در میدان پونک کرده است.

وی افزود: ماموران با حکم قضایی محل را بازرسی کردند که محموله اقلام داروی غیرمجاز در آنجا رویت شد که فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی بود.

به گفته سردار افشاری، کالاها شامل تعداد یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۱۵۷ قلم انواع دارو غیرمجاز بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه متهم راهی دادسرا شد، یادآور شد: ارزش ریالی اموال کشف شده بیش از ۴۵ میلیارد ریال است.

سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.

انتهای پیام/