به گزارش ایلنا، سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، نیمه شرقی سواحل دریای خزر به‌ویژه گلستان و مازندران امروز (۳۱ مرداد) در معرض رگبارهای شدید و احتمال آب گرفتگی و سیلاب قرار دارند.

همچنین در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان وقوع طوفان شن و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. استان‌های سمنان و اصفهان نیز درگیر پدیده گردوخاک خواهند بود.

در مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تداوم گرمای بی‌هنجار انتظار می‌رود و در تهران نیز دمای هوا بالاتر از حد نرمال افزایش خواهد یافت.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آماده‌باش نیروهای عملیاتی و ناوگان لجستیکی این جمعیت، توصیه کرد شهروندان در شرایط بارش‌های شدید از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند تا خطر سیلاب کاهش یابد.

در زمان وقوع طوفان شن و گردوخاک، مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت امکان در فضاهای بسته بمانند تا از خطرات احتمالی و مشکلات تنفسی در امان باشند.

شهروندان باید مصرف آب کافی را جدی گرفته و از پوشش سبک و روشن استفاده کنند و تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کنند.

در صورت بروز حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، هموطنان می‌توانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

