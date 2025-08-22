جزئیات چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی

به گزارش ایلنا ، ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ورودی مهر ۱۴۰۴ پذیرفته شدگان از فردا یکم شهریورماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد. داوطلبان برای ثبت نام اینترنی وتکمیل و اسکن فرم مدارک ثبت نامی مشروحه زیر به نشانی سایت https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد؛ به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بازه زمانی اعلام شده تمدید نخواهد شد و کسانی که موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشدند به هیچ وجه به گروه‌های آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نیز به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارتخانه اعلام خواهد شد.

شروع دوره کلیه پذیرفته شدگان از اول مهرماه است و عدم مراجعه در تاریخ مقرر برای شروع دوره به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارتخانه اعلام خواهد شد.

بر این اساس ضروری است پذیرفته شدگان حتماً قبل از ثبت نام اینترنتی برای تکمیل فرم‌های بررسی صلاحیت عمومی (گزینش دستیاری) به سایت http://sajed.tums.ac.ir/Account/Login?ReturnUrl=%۲f مراجعه و اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی:

۱-بارگذاری سفته بانکی تکمیل شده و سند تعهد محضری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور براساس سهمیه قبولی و وضعیت استخدامی پذیرفته شدگان و تحویل آن به آموزش کل پس از تایید امور حقوقی به آدرس بلوار کشاورز - نبش خیابان قدس -طبقه هفتم (معاونت آموزشی) اتاق ۷۰۲. ضمناً تایید نهایی فرایند ثبت نام، منوط به تحویل سند تعهد محضری به آموزش کل است.

ضروری است سفته بانکی قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تهیه شود تا درحین تنظیم سندتعهد محضری، شماره سفته در متن سند درج شود.

۲-تکمیل و بارگذاری فرم‌های ثبت نامی شماره۱، فرم شماره ۲ فرم شماره ۳.

۳-بارگذاری تصویر پایان و یا گواهی مبنی بر اتمام تعهدات قانونی (ضریب کا) تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ صادر شده از معاونت درمان یا مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع برای کسانی که به صورت مشروط ثبت نام کرده‌اند.

۴-بارگذاری شناسنامه (تمام صفحات) - کارت ملی و عکس ۳.۴ ( با فرمت JPEG و حجم کمتر از ۵۰KB)

۵- بارگذاری نامه موافقت بدون قید وشرط از محل استخدام مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل (لازم به ذکراست مستخدمین رسمی و پیمانی ملزم به اسکن مدرک فوق هستند)

۶-تسویه صندوق رفاه مقطع تخصص (در صورت داشتن)

۷-بارگذاری حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین رسمی، پیمانی وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها (درصورت آماده نبودن در حین ارائه اصل مدارک تحویل شود)

تحصیل و آموزش پذیرفته شدگانی که محل استخدام آنها غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است با شهریه است و برای دریافت شهریه با محل استخدام آنها مکاتبه خواهدشد و درصورت عدم پرداخت شهریه توسط محل استخدام، دستیار موظف به پرداخت شهریه است.

۸-بارگذاری مدرکی دال بر داشتن دانشنامه تخصصی.

۹-بارگذاری کارت پایان یا معافیت ازخدمت نظام وظیفه برای آقایان به صورت کارت هوشمند.

پذیرفته شدگان مشمول معافیت تحصیلی موظفند پس از تکمیل ثبت نام و تایید آن توسط دانشگاه، جهت تمدید معافیت تحصیلی نظام وظیفه عمومی از طریق سایت نظام وظیفه سخا اقدام کنند و برای هماهنگی با کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی تماس بگیرند.

همچنین ثبت‌نام کنندگان جهت اطلاع از زمان و تعیین محل مراکز آموزشی با گروه‌ها تماس بگیرند.

الف- ضروری است پذیرفته شدگان جهت آگاهی از کامل بودن و تائید مدارک ثبت نامی پس از ارسال مدارک از طریق اینترنتی مجدداً برای پی گیری مراحل ثبت نام، به سایت مراجعه کنند تا پیام «ثبت نام انجام شد» را مشاهده و فرم تاییدیه ثبت نام را دریافت کنند.

ب: در صورت مشاهده پیام مدارک ناقص است باید سریعا نسبت به رفع نقص اقدام کنند و در صورت نیاز با شماره تماس۶۶۴۹۲۲۷۱ اداره تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (گزینه عدد۲)تماس بگیرند.

