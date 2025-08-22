به گزارش ایلنا، سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص تمهیدات ترافیکی امروز گفت: با توجه به برگزاری مراسم در مصلای بزرگ تهران که همزمان با نماز جمعه است، همکاران ما از ساعت ۸ صبح در پیرامون محل مراسم مستقر شده‌اند. ضمن روان‌سازی ترافیک در معابر پیرامونی، محدودیت‌های لازم در حلقه اول اعمال و هماهنگی‌های کامل صورت گرفته است. از شهروندان محترم تقاضا داریم از توقف وسایل نقلیه شخصی در اطراف محل مراسم خودداری کنند.

وی افزود: توصیه ما به شهروندان این است که حتماً به فرامین همکاران ما که در محدوده مستقر هستند توجه کنند و از پارک غیرمجاز پرهیز نمایند، چرا که در صورت پارک غیرمجاز، خودروها توسط جرثقیل جابجا خواهند شد و مشکلات بعدی برای مالکین به وجود خواهد آمد. هیئت‌های عزاداری که در حرکت به سمت مصلا هستند، با امنیت و آرامش کامل در حال تردد است و همکاران ما تا پایان مراسم در محل حضور دارند و خدمات لازم را به شهروندان، نمازگزاران و عزاداران ارائه خواهند داد.

