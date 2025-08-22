هشدار پلیس راه / ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مشهد و شمال کشور

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، به‌ویژه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از شب گذشته تا ساعت 06:00 صبح امروز د31 مرداد در مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه بودند.

بر اساس برنامه‌ریزی، از ساعت 11:00 امروز تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت 13:00مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه بیان کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدوده‌هایی مانند تونل وانا سنگین و به‌صورت مقطعی پرحجم است و احتمال یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد.

همچنین محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای سفر انجام داده و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روان‌سازی ترافیک در این ایام پررفت‌وآمد محقق شود.

انتهای پیام/