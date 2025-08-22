خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار پلیس راه / ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مشهد و شمال کشور

هشدار پلیس راه / ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مشهد و شمال کشور
کد خبر : 1676659
لینک کوتاه کپی شد.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روز 31مردادماه گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، حجم بالای ترافیک در مسیرهای منتهی به استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استان‌ها به مقصد مشهد مقدس مشاهده می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، به‌ویژه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از شب گذشته تا ساعت 06:00 صبح امروز د31 مرداد در مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه بودند. 

بر اساس برنامه‌ریزی، از ساعت 11:00 امروز تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت 13:00مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه بیان کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدوده‌هایی مانند تونل وانا سنگین و به‌صورت مقطعی پرحجم است و احتمال یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد. 

همچنین محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای سفر انجام داده و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روان‌سازی ترافیک در این ایام پررفت‌وآمد محقق شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور