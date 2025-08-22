خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین عمره‌گزاران سال ۱۴۰۴ فردا به سرزمین وحی می‌روند

نخستین عمره‌گزاران سال ۱۴۰۴ فردا به سرزمین وحی می‌روند
کد خبر : 1676651
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: نخستین عمره‌گزاران سال ۱۴۰۴، فردا راهی سرزمین وحی می‌شوند و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.

به گزارش  ایلنا، اکبر رضایی معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: اولین گروه عمره گزاران ۱۴۰۴ کشورمان در بامداد فردا شنبه یکم شهریور راهی سرزمین وحی خواهند شد.

وی افزود: در نخستین پرواز زائران، ۲۵۰ نفر از هموطنان در قالب دو کاروان از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه اعزام خواهند شد.

رضایی بیان داشت: تاکنون برای تشرف ۲۰۰ هزار عمره‌گذار در سال جاری برنامه‌ریزی شده و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور