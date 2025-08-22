اعمال محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران همزمان با ۲۸ صفر
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای محدودیتهای ترافیکی در معابر منتهی به مصلای تهران بهدلیل حرکت هیئتهای عزاداری در روز ۲۸ صفر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در مورد تمهیدات ترافیکی ویژه روز ۲۸ صفر گفت: امروز هیئتهای عزاداری از اطراف مصلای تهران به سمت مصلی در حال حرکت هستند و از دقایقی پیش مسیرهای ویژهای برای تسهیل تردد آنها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از سمت شمال، خیابان شهید قنبرزاده و خیابان شهید سلیمانی مشمول محدودیت شدهاند و در ادامه خیابانهای خرمشهر و هویزه نیز ورودی به خیابان شهید قنبرزاده را شامل این محدودیتها میکنند.
سردار موسوی پور ادامه داد: از سمت شرق، انتهای خیابان صابونچی به خیابان شهید بهشتی و ادامه خیابان بهشتی از تقاطع سهروردی مشمول محدودیت تردد شده است. همچنین در صورت لزوم، میدان سبلان نیز از سمت شرق در طرح محدودیت قرار خواهد گرفت.
وی در پایان تاکید کرد: از سمت جنوب نیز خیابان میرداماد و خیابان شهید علیاکبری به سمت خیابان شهید بهشتی (مسیر جنوب به شمال) با محدودیت همراه است. در حال حاضر، هیئتهای عزاداری بهتدریج در حال حرکت به سمت مصلای تهران هستند و پلیس راهور در حال مدیریت ترافیک و تأمین نظم عبور و مرور در این مناطق است.