خدمت داوطلبانه در مسیر زیارت
با نزدیکشدن ایام پایانی ماه صفر و خیل عاشقان امام رضا(ع)، بار دیگر صحن و سرای رضوی شاهد حضور زائرانی خواهد بود که برخی از آنان با وجود سالخوردگی، معلولیت یا بیماری، آرزوی رسیدن به بارگاه ملکوتی را در دل دارند. در همین راستا، جمعیت هلالاحمر با همراهی خیرین و جوانان داوطلب، اجرای چهارمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» را آغاز کرده است تا هیچ زائری بهدلیل محدودیت جسمی از زیارت محروم نماند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ دکتر محمدجواد عزتی وظیفهخواه رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر در توضیح بیشتر این طرح، بیان کرد: این طرح با عنوان «خادمان حرم مهرورزی» و با همکاری سازمان جوانان و پشتیبانی سازمان داوطلبان در دهه پایانی ماه صفر اجرا میشود. در قالب این طرح، جوانان داوطلب هلالاحمر با پوشش متحد و منظم، مسئولیت انتقال زائران کمتوان به مسیرهای منتهی به ورودیهای حرم مطهر رضوی را بر عهده دارند. تجهیزات مورد نیاز شامل ویلچرها نیز از طریق خیرین و امانتدهندگان تأمین و در اختیار جمعیت هلالاحمر استان خراسان رضوی قرار گرفته است.
وی با اشاره به استمرار این طرح گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته، «قدم به قدم در مسیر بهشت» با توان، انگیزه و گستره بیشتری نسبت به سالهای قبل اجرا میشود تا خدماترسانی به زائران هرچه کاملتر و گستردهتر باشد.
به گفته عزتی، در اولین سالگرد درگذشت مرحوم حاج هاشم سلیمی آشتیانی، ۱۱۴ دستگاه ویلچر توسط بنیاد حاج هاشم سلیمی آشتیانی (بنسا) و جمعی از خیرین و همراهان ایشان در اختیار جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی قرار گرفته است. پیگیری و هماهنگی این انتقال بر عهده مهندس علی امینی، عضو جامعه خیرین حامی معلولین کشور، بوده است.
عزتی ادامه داد: همچنین ۱۴ دستگاه ویلچر دیگر به یاد مرحوم علی شمسایی، قهرمان واترپلو و ورزشکار جوانی که در سن ۲۳ سالگی دار فانی را وداع گفت، توسط مهندس علی امینی و ۱۰ دستگاه دیگر توسط خانواده مرحوم علی شمسایی به جمعیت هلالاحمر استان ایلام اهدا شد تا در ایام پیادهروی اربعین و در مرز مهران، سالمندان، معلولان و زائران کمتوان بتوانند مسیر زیارت را با آسودگی و امنیت طی کنند.
به گفته وی، این اقدام خانواده شمسایی جلوهای از نوعدوستی و همدلی ورزشی و انسانی است که در راستای حمایت از طرحهای ملی هلالاحمر همچون «قدم به قدم در مسیر بهشت» انجام شد. پیگیری و هماهنگی این انتقال نیز بر عهده مهندس علی امینی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ۴۰۰ دستگاه ویلچر دیگر نیز از سوی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی و صنف تجهیزات پزشکی در اختیار جمعیت هلالاحمر قرار گرفته است. پیگیری این اقدام را امیررضا صمدزاده، داوطلب برجسته و خیر شاخص جمعیت هلالاحمر، بر عهده داشته که پیشتر در روز جهانی داوطلب مورد تقدیر قرار گرفته است.
رئیس سازمان داوطلبان در پایان تأکید کرد: بخشی از این تجهیزات به صورت اهدایی و بخشی نیز به صورت امانی در اختیار جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی قرار میگیرد که پس از پایان طرح به امانتدهندگان بازگردانده میشود.
او افزود: اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» با عنوان «خادمان حرم مهرورزی» جلوهای از همدلی، همیاری و خدمت بیمنت جوانان داوطلب است که با انگیزهای خالصانه مسیر زیارت را برای همه عاشقان امام رضا(ع) هموار میسازد.
با نزدیکشدن ایام پایانی ماه صفر و خیل عاشقان امام رضا(ع)، بار دیگر صحن و سرای رضوی شاهد حضور زائرانی خواهد بود که برخی از آنان با وجود سالخوردگی، معلولیت یا بیماری، آرزوی رسیدن به بارگاه ملکوتی را در دل دارند.
در همین راستا، جمعیت هلالاحمر با همراهی خیرین و جوانان داوطلب، اجرای چهارمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» را آغاز کرده است تا هیچ زائری بهدلیل محدودیت جسمی از زیارت محروم نماند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر در توضیح بیشتر این طرح، بیان کرد: این طرح با عنوان «خادمان حرم مهرورزی» و با همکاری سازمان جوانان و پشتیبانی سازمان داوطلبان در دهه پایانی ماه صفر اجرا میشود. در قالب این طرح، جوانان داوطلب هلالاحمر با پوشش متحد و منظم، مسئولیت انتقال زائران کمتوان به مسیرهای منتهی به ورودیهای حرم مطهر رضوی را بر عهده دارند. تجهیزات مورد نیاز شامل ویلچرها نیز از طریق خیرین و امانتدهندگان تأمین و در اختیار جمعیت هلالاحمر استان خراسان رضوی قرار گرفته است.
وی با اشاره به استمرار این طرح گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته، «قدم به قدم در مسیر بهشت» با توان، انگیزه و گستره بیشتری نسبت به سالهای قبل اجرا میشود تا خدماترسانی به زائران هرچه کاملتر و گستردهتر باشد.
به گفته عزتی، در اولین سالگرد درگذشت مرحوم حاج هاشم سلیمی آشتیانی، ۱۱۴ دستگاه ویلچر توسط بنیاد حاج هاشم سلیمی آشتیانی (بنسا) و جمعی از خیرین و همراهان ایشان در اختیار جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی قرار گرفته است. پیگیری و هماهنگی این انتقال بر عهده مهندس علی امینی، عضو جامعه خیرین حامی معلولین کشور، بوده است.
عزتی ادامه داد: همچنین ۱۴ دستگاه ویلچر دیگر به یاد مرحوم علی شمسایی، قهرمان واترپلو و ورزشکار جوانی که در سن ۲۳ سالگی دار فانی را وداع گفت، توسط مهندس علی امینی و ۱۰ دستگاه دیگر توسط خانواده مرحوم علی شمسایی به جمعیت هلالاحمر استان ایلام اهدا شد تا در ایام پیادهروی اربعین و در مرز مهران، سالمندان، معلولان و زائران کمتوان بتوانند مسیر زیارت را با آسودگی و امنیت طی کنند.
به گفته وی، این اقدام خانواده شمسایی جلوهای از نوعدوستی و همدلی ورزشی و انسانی است که در راستای حمایت از طرحهای ملی هلالاحمر همچون «قدم به قدم در مسیر بهشت» انجام شد. پیگیری و هماهنگی این انتقال نیز بر عهده مهندس علی امینی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ۴۰۰ دستگاه ویلچر دیگر نیز از سوی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی و صنف تجهیزات پزشکی در اختیار جمعیت هلالاحمر قرار گرفته است. پیگیری این اقدام را امیررضا صمدزاده، داوطلب برجسته و خیر شاخص جمعیت هلالاحمر، بر عهده داشته که پیشتر در روز جهانی داوطلب مورد تقدیر قرار گرفته است.
رئیس سازمان داوطلبان در پایان تأکید کرد: بخشی از این تجهیزات به صورت اهدایی و بخشی نیز به صورت امانی در اختیار جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی قرار میگیرد که پس از پایان طرح به امانتدهندگان بازگردانده میشود.
او افزود: اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» با عنوان «خادمان حرم مهرورزی» جلوهای از همدلی، همیاری و خدمت بیمنت جوانان داوطلب است که با انگیزهای خالصانه مسیر زیارت را برای همه عاشقان امام رضا(ع) هموار میسازد.