خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استرداد کلاهبردار فراری رمز ارز به کشور

استرداد کلاهبردار فراری رمز ارز به کشور
کد خبر : 1676487
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری رمز ارز به مبلغ 7 هزار تتر به کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا  از سایت پلیس، سردار "مجید کریمی" رئیس پلیس بین‌الملل فراجا، اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام  کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم با سوء استفاده از اعتماد یکی از دوستان خود، اقدام به جعل رسید بانکی و خرید 7 هزار تتر می کند و پس از دو روز متواری و به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سردار "کریمی" با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر می شود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور