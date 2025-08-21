خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از 42 کیلوگرم هروئین

کشف بیش از 42 کیلوگرم هروئین
کد خبر : 1676482
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش از 42 کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و دستگیری سه قاچاقچی مربوطه توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت پلیس ، سردار "مجید شجاع" فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعات، منابع و مخبرین برون مرزی مبنی بر ورود مواد مخدر به داخل خاک کشور جمهوری اسلامی ایران این موضوع به صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت .

سردار "شجاع" در ادامه افزود: اخبار واصله از طریق شبکه منابع و مخبرین مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد ورود محموله مواد مخدر را در حوزه سرزمینی هنگ تایباد را دارند ، مرزبانان ضمن رصد منطقه،اجرای کمین و گشت زنی در حوزه را در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : مرزبانان پس از یک شب پر کار نهایتاً در داخل شیاری موفق به کشف تعداد 2 کوله حاوی 40 بسته مواد مخدر از نوع هروئین پودری به وزن 42کیلو و  800گرم که بطرز ماهرانه ای زیر خاک دپو شده بود ، شدند و پس از انجام کار اطلاعاتی و سه قاچاقچی دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح گردیدند.

فرمانده مرزبانی استان در پایان ضمن قدردانی از تلاش همرزمان خود مبارزه با قاچاق موادمخدر را از اولویت های این فرماندهی دانست و افزود: امروز مرزبانان مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و اجازه انجام اعمال خلاف قانون به مخلان نظم و امنیت را نخواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور