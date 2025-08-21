کشف بیش از 42 کیلوگرم هروئین

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت پلیس ، سردار "مجید شجاع" فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعات، منابع و مخبرین برون مرزی مبنی بر ورود مواد مخدر به داخل خاک کشور جمهوری اسلامی ایران این موضوع به صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت .

سردار "شجاع" در ادامه افزود: اخبار واصله از طریق شبکه منابع و مخبرین مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد ورود محموله مواد مخدر را در حوزه سرزمینی هنگ تایباد را دارند ، مرزبانان ضمن رصد منطقه،اجرای کمین و گشت زنی در حوزه را در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : مرزبانان پس از یک شب پر کار نهایتاً در داخل شیاری موفق به کشف تعداد 2 کوله حاوی 40 بسته مواد مخدر از نوع هروئین پودری به وزن 42کیلو و 800گرم که بطرز ماهرانه ای زیر خاک دپو شده بود ، شدند و پس از انجام کار اطلاعاتی و سه قاچاقچی دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح گردیدند.

فرمانده مرزبانی استان در پایان ضمن قدردانی از تلاش همرزمان خود مبارزه با قاچاق موادمخدر را از اولویت های این فرماندهی دانست و افزود: امروز مرزبانان مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و اجازه انجام اعمال خلاف قانون به مخلان نظم و امنیت را نخواهند داد.