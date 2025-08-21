افتتاح شتابدهنده خطی امید؛ آغاز فصل تازهای در خدمت به بیماران سرطانی شمال کشور
با راهاندازی نخستین دستگاه شتابدهنده خطی بومی شمال کشور در بیمارستان شهید رجایی بابلسر، افق تازهای در درمان بیماران سرطانی گشوده شد؛ اقدامی که نویدبخش تبدیل این مرکز به قطب جامع سرطان در کشور است.
به گزارش ایلنا، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نخستین دستگاه شتابدهنده خطی بومی شمال کشور در بیمارستان شهید رجایی بابلسر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل به بهرهبرداری رسید.
دکتر حسین قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در این آیین با بیان اینکه خرید و راهاندازی این دستگاه یکی از نیازهای اساسی بیماران سرطانی منطقه بود، اظهار داشت: ماهانه بیش از یکهزار و ۸۰۰ بیمار برای درمان سرطان به این مرکز مراجعه میکنند که حدود ۶۰ درصد آنان از سایر استانها هستند؛ از اینرو تجهیز بیمارستان شهید رجایی گامی مهم در ارتقای عدالت سلامت به شمار میرود.
وی افزود: دستگاه شتابدهنده خطی امید با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیر سلامت با ۵۰ میلیارد ریال راهاندازی شد. این دستگاه که بهطور کامل توسط متخصصان داخلی در شرکت دانشبنیان بهیار صنعت طراحی و تولید شده، با انرژی ۶ مگاالکترونولت، امکان پرتودرمانی دقیق و مؤثر بیماران سرطانی را با کمترین آسیب به بافتهای سالم فراهم میکند. با اضافه شدن این شتابدهنده، شمار دستگاههای پرتودرمانی بیمارستان به سه عدد افزایش یافت و بیماران شمال کشور از این پس بدون محدودیت در پذیرش میتوانند خدمات درمانی را در همین مرکز دریافت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به جایگاه ویژه بیمارستان شهید رجایی خاطرنشان کرد: این مرکز هماکنون بهترین بیمارستان رادیوتراپی شمال کشور است و با الحاق بخش داخلی هماتولوژی، توسعه تختهای بستری و افزودن تجهیزات پیشرفتهای همچون گامانایف و پتاسکن، در آینده نزدیک به یک مرکز جامع سرطان تبدیل خواهد شد.
دکتر قربانی با تأکید بر اهمیت تکمیل پروژههای نیمهتمام و جلب مشارکت خیرین سلامت گفت: تکمیل ساختمان جدید بیمارستان شهید رجایی از اولویتهای اصلی دانشگاه است و تلاش داریم فاز نخست آن تا شهریور سال آینده به بهرهبرداری برسد. با همراهی مردم، خیرین و مسئولان امیدواریم طی دو تا سه سال آینده بابلسر به قطب درمان سرطان کشور تبدیل شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاشها و حمایتهای صورتگرفته تصریح کرد: افتتاح این دستگاه بومی آغاز فصلی تازه برای بیمارستان شهید رجایی است؛ فصلی که با امید، علم و انسانیت گره خورده و هدف آن کاهش رنج بیماران و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.