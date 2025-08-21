زنگ خطر پشه آئدس در جنوب کشور؛ هشدار وزارت بهداشت درباره تب دنگی

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، در این نشست که با هدف بررسی وضعیت موجود و تقویت اقدامات پیشگیرانه برگزار شد، مدیران مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بر ضرورت افزایش آمادگی، همکاری بین‌بخشی و جلب مشارکت مردمی برای کنترل پشه ناقل آئدس و پیشگیری از تب دنگی تأکید کردند.

دکتر شهرام حبیب‌زاده، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و نزدیکی آن به مبادی ورودی دریایی، گفت: بندرعباس به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی کشور، در معرض خطر ورود و گسترش پشه آئدس قرار دارد و نیازمند اقدامات پیشگیرانه جدی است.

وی افزود: سلامت عمومی در این منطقه نه‌تنها مسئله‌ای استانی، بلکه موضوعی ملی محسوب می‌شود و مقابله با تهدیدات بهداشتی در این منطقه باید در اولویت قرار گیرد.

در این نشست، دکتر احمد رئیسی، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های منتقله از ناقلین، با اشاره به اهمیت بهسازی محیط، گفت: حذف منابع آب راکد، که محل رشد لارو پشه آئدس است، نقش مهمی در کاهش خطر انتقال بیماری دارد. وی بر لزوم مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد.

همچنین دکتر محمد نصر دادرس، کارشناس مسئول اداره مراقبت بیماری‌های واگیر، اظهار داشت: بدون همکاری گسترده مردم، امکان کنترل بیماری‌هایی مانند تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا وجود ندارد. او بر اهمیت اطلاع‌رسانی، آموزش همگانی و رعایت نکات بهداشتی تأکید کرد.

دکتر عبدالرضا میر اولیایی، مدیر برنامه بیماری‌های منتقله از پشه آئدس، ضمن اشاره به علائم بیماری تب دنگی مانند تب ناگهانی، درد عضلانی و در موارد شدید خونریزی، گفت: آموزش، استفاده از وسایل محافظتی فردی و حذف زیستگاه‌های پشه‌ها از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری هستند.

در ادامه این برنامه، دکتر فاطمه نیک‌پور، کارشناس کنترل ناقلین وزارت بهداشت، دستورالعمل مراقبت انسانی تب دنگی را به کارکنان حوزه بهداشت آموزش داد.

در پایان این نشست، دکتر یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام، از شهروندان خواست در صورت بروز علائمی مانند تب شدید، سردرد و دردهای عضلانی و مفصلی، سریعاً به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

این نشست با حضور مسئولان بهداشت استان، معاون فنی معاونت بهداشتی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و جمعی از کارشناسان برگزار شد.

