اختصاص کتابخانههای سیار در دستور کار انجمن کتابخانههای عمومی تهران
دومین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان تهران با محوریت توسعه زیرساختهای کتابخانهای و راهاندازی کتابخانههای سیار، به ریاست کامبیز کریمی معاون سیاسی اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، این نشست به ریاست کامبیز کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و با حضور رشیدیان بخشدار آفتاب، علمشاهی بخشدار مرکزی، ملکی بخشدار کن و جمعی از دهیاران و مسئولان فرهنگی شهرستان در سالن جلسات بخشداری آفتاب تشکیل شد.
کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران در ابتدای جلسه با تأکید بر گستردگی جغرافیایی و جمعیتی شهرستان تهران، گفت: توسعه خدمات کتابخانهای از مهمترین نیازهای فرهنگی شهرستان است و کتابخانههای سیار میتوانند دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به منابع مطالعاتی را تسهیل کنند. این طرح با همکاری بخشداران و دهیاران و حمایت خیرین فرهنگی قابلیت اجرایی دارد.
در ادامه علیرضا رشیدیان بخشدار آفتاب، با اشاره به ضرورت بهرهبرداری سریع از کتابخانههای سیار گفت: این کتابخانهها میتوانند در فصول مختلف به چندین منطقه خدمترسانی کنند. روستاهای مرتضیگرد و خلازیر از جمله مناطقی هستند که نیاز فوری به چنین خدماتی دارند.
همچنین کامران ملکی بخشدار کن ضمن تأکید بر نیاز روستاهای این بخش به خدمات کتابخانهای، خواستار ارائه آمار و اطلاعات دقیق در خصوص سرانه فضای کتابخانهای از سوی اداره کل کتابخانهها شد تا برنامهریزی مؤثرتری در این زمینه صورت گیرد.
مهدی محمدی، دهیار مرتضیگرد نیز با اعلام آمادگی برای اختصاص خودرو کتابخانه سیار به این روستا گفت: جمعیت بالای روستا نیاز به کتابخانه را بیش از پیش نمایان کرده و ما آماده همکاری برای اجرای این طرح هستیم.
در پایان مقرر شد جلسهای مشترک میان اداره کتابخانههای عمومی شهرستان تهران و بخشداران برگزار تا جزئیات و مراحل اجرایی طرح کتابخانه سیار مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.