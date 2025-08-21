به گزارش ایلنا و بر اساس گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست تهران، حسن عباس‌ نژاد همزمان با روز جهانی کنوانسیون تغییرات اقلیمی مصادف با ۳۰ مردادماه، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی یکی از جدی‌ ترین چالش‌ های زیست‌ محیطی قرن حاضر است که پیامدهای مستقیمی همچون افزایش میانگین دما، کاهش بارندگی‌ های مؤثر، تشدید گرد و غبار و گسترش دوره‌ های خشکسالی بر استان تهران برجای گذاشته است.

وی با اشاره به شرایط ویژه پایتخت گفت: تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت، مصرف بالای انرژی و تمرکز صنایع، بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.

وی ادامه داد: از این رو، اتخاذ سیاست‌ های سازگار با اقلیم، توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ ای و ارتقای فرهنگ عمومی در مصرف بهینه منابع در اولویت برنامه‌های محیط زیست استان قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت همگرایی برای مقابله با بحران‌های زیست‌ محیطی افزود: اجرای تعهدات ملی و بین‌ المللی مرتبط با کنوانسیون تغییرات اقلیمی تنها در سایه همکاری همه دستگاه‌ ها، نهادها و مشارکت جدی مردم امکان‌ پذیر است.

عباس‌نژاد در پایان گفت: روز جهانی کنوانسیون تغییرات اقلیمی یادآور این حقیقت است که حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است و دستیابی به آینده‌ ای ایمن و پایدار جز با اقدام جمعی و تعهد به مسئولیت‌ پذیری در برابر طبیعت محقق نخواهد شد.

انتهای پیام/