تصویب نوسازی بیمارستان رسول اکرم
شهردار تهران گفت: کارگروه بیندستگاهی به محوریت شهرداری برای ساماندهی و ایجاد شرایط بهتر در بازار تهران تشکیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، هشتمین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور و علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این هشتمین نشست ستاد مدیریت بحران در دوره فعلی مدیریت شهری است، اظهار کرد: در این جلسه از ۱۲ مصوبه پیشبینیشده، دو مورد برای بررسی مجدد هدفگذاری شد و مقرر گردید ۱۰ مصوبه نهایی، ظرف ۱۰ روز آینده برای اجرا ابلاغ شود.
شهردار تهران با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد مصوبات هفت جلسه پیشین این ستاد یا اجرایی شده و یا در حال اجراست، این امر را نشانه همت و همکاری مؤثر دستگاههای مختلف دانست و افزود: این همکاریها منجر به نتیجهبخش شدن مصوبات میشود.
زاکانی سپس پیرامون مهمترین مصوبات و محورهای مطرح شده در این جلسه گفت: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، موضوع بازار تهران بود. در همین رابطه یک کارگروه بیندستگاهی به محوریت شهرداری برای ساماندهی و ایجاد شرایط بهتر در بازار تهران تشکیل خواهد شد.
وی افزود: موضوعات مربوط به حوزه آب و مدیریت سیلاب در تهران مورد بررسی و هدفگذاری دقیق قرار گرفت. همچنین یک کارگروه جدید به کارگروههای ۱۵ گانه ستاد اضافه شد. این کارگروه جدید، مستقل و زیرمجموعه «خدمات شهری و عمومی» خواهد بود.
زاکانی در ادامه پیرامون مسائل طرح شده مربوط به ایمنسازی ساختمانهای بلندمرتبه هم گفت: گزارش پیشرفت پروژه بیسابقه «ایمنسنجی ساختمانهای شش طبقه و بالاتر» در جلسه ارائه شد.
شهردار تهران ادامه داد: وضعیت ایمنی مراکز درمانی، آموزشی و سایر مراکز حساس نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، دستورکار نوسازی برخی مراکز مانند بیمارستان رسول اکرم (ص) و مقاومسازی تعداد دیگری از بیمارستانها مصوب شد.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یک گزارش جامع از ظرفیت پناهگاههای دوره دفاع مقدس در مدارس، ساختمانهای جدید و شبکه مترو نیز ارائه شد. بر اساس این گزارش، بستهای پیشنهادی تهیه شده که با اعمال تغییرات لازم، برای خدمترسانی به مردم آماده خواهد شد.
شهردار تهران در پایان با تشکر از حضور وزیر کشور و همکاری دستگاههای مختلف، خاطرنشان کرد: تجربه ارزشمند همکاریهای ۱۲ روزه اخیر بین دستگاهها، امکان برنامهریزی با افق بالاتری برای آینده و ایمنی هرچه بهتر شهروندان را فراهم کرده است.