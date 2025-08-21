آغاز مقاوم سازی ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در تهران

به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، مقاوم سازی ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در مناطق مختلف شهر تهران آغاز شده‌است و به زودی تکمیل می‌شود. در منطقه ۲ عملیات مقاوم‌سازی ساختمان کوی اساتید با حضور نیروهای فعال و تجهیز کامل کارگاه در حال پیشرفت است. عملیات در مناطق ۱ و ۱۷ نیز به مرحله تجهیز رسیده است.

در همین رابطه کمالی زاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با خبر سیما اظهار کرد: حدود ۶۰ واحد نیازمند به مقاوم‌سازی تشخیص داده شده‌اند. در منطقه ۱، منطقه ۲ و منطقه ۱۷ عملیات اجرایی برای این ۶۰ واحد شروع شده‌است و پیگیر هستیم که انشالله تا مرداد سال آینده تمام این واحدها را به تدریج تحویل مردم شریف تهران دهیم.

وی افزود: اکنون در منطقه ۲ عملیات مقاوم‌سازی ساختمان کوی اساتید تقریباً دو هفته است که آغاز شده و حدود ۷۰ کارگر در آنجا کار می‌کنند. تجهیز کارگاه آسانسورها و داربست‌ها همگی انجام شده و کار در مرحله اجرایی قرار گرفته‌است.

کمالی زاده در پایان تاکید کرد: در منطقه ۱ نیز به همین شکل عملیات مقاوم سازی برای ۸ واحد در حال اجراست و مقاوم‌سازی ۴ واحد نیز در منطقه ۱۷ در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.

