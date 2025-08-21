خبرگزاری کار ایران
آغاز مقاوم سازی ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در تهران

آغاز مقاوم سازی ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در تهران
مقاوم سازی ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در مناطق مختلف شهر تهران آغاز شده‌است و به زودی تکمیل می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، مقاوم سازی ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه،  در مناطق مختلف شهر تهران آغاز شده‌است و به زودی تکمیل می‌شود. در منطقه ۲ عملیات مقاوم‌سازی ساختمان کوی اساتید با حضور نیروهای فعال و تجهیز کامل کارگاه در حال پیشرفت است. عملیات در مناطق ۱ و ۱۷ نیز به مرحله تجهیز رسیده است.

در همین رابطه کمالی زاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با خبر سیما اظهار کرد: حدود ۶۰ واحد نیازمند  به مقاوم‌سازی تشخیص داده شده‌اند. در منطقه ۱،  منطقه ۲ و منطقه ۱۷ عملیات اجرایی برای این ۶۰ واحد شروع شده‌است و پیگیر هستیم که انشالله تا مرداد سال آینده تمام این واحدها را به تدریج تحویل مردم شریف تهران دهیم.

وی افزود: اکنون در منطقه ۲ عملیات مقاوم‌سازی ساختمان کوی اساتید تقریباً دو هفته است که آغاز شده و حدود ۷۰ کارگر در آنجا کار می‌کنند. تجهیز کارگاه آسانسورها و  داربست‌ها همگی انجام شده و کار در مرحله اجرایی قرار گرفته‌است.

کمالی زاده در پایان تاکید کرد: در منطقه ۱ نیز به همین شکل عملیات مقاوم سازی برای ۸ واحد در حال اجراست و مقاوم‌سازی ۴ واحد نیز در منطقه ۱۷ در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.

