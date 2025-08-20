تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار در روز شنبه فعال است
تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در روز اول شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب فعال هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران؛ روابط عمومی سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد: به رغم اعلام تعطیلی روز شنبه از سوی دولت، تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در روز اول شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب فعال هستند.
همچنین فعالیت میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در روز یک شنبه دوم شهریورماه مصادف با سالروز شهادت امام رضا (ع) از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود.
شهروندان همچنین با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد میتوانند تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کمترین زمان و از نزدیکترین بازار یا میدان میوه و ترهبار تهیه و به مقصد مورد نظر ارسال شود.