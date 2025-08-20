کاهش ۱۷ درصدی تصادفات جرحی و فوتی در مراسم اربعین امسال

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه، اظهار کرد: از همکاران خبرنگار که در تمامی ایام سال با قدرت قلم خود کمک می‌کنند تا اثربخشی مأموریت‌های ما و نتایج حاصل از تلاش‌هایی که در مجموعه پلیس راهور در سطح کشور انجام می‌شود، شایسته بازنمایی و انعکاس یابد، تشکر می کنم.

وی ادامه داد: یاد و خاطره همه شهدای عزیز و گرانقدر را گرامی می‌داریم. به‌ویژه شهید بزرگوار جناب آقای صارمی عزیز و همراهان ایشان که در هفدهم مردادماه ۱۳۷۷ به فیض عظمای شهادت نائل شدند و این روز نیز به عنوان روز خبرنگار نام‌گذاری گردید.

او با اشاره به اقدام پلیس راهور در شب حمله رژیم صهیونیستی به کشور افزود: روزی که در معرض حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتیم، تقریبا سه شبانه‌روز، موضوع تخلیه تهران و حجم باورنکردنی ترددها در محورهای مواصلاتی خروجی تهران مطرح بود. از یک سو بحث سوخت‌رسانی به خودروها و از سوی دیگر مدیریت تردد این حجم بی‌سابقه، نیازمند کار فوق‌العاده‌ای بود.

سردار حسینی اضافه کرد: اگرچه برنامه‌ریزی قبلی وجود نداشت، اما با اقدام به موقع و استفاده از تجربیات گذشته، در طول ۷۲ ساعت نخست به گونه‌ای عمل شد که هیچ‌کس در راه‌های مواصلاتی، به‌ویژه اطراف پایتخت، با مشکل جدی مواجه نگردید.

وی تصریح کرد: در همان شب نخست بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد تانکرهای حمل سوخت را ناچار شدیم به شکل ویژه و بعضاً برخلاف جهت، اسکورت کنیم تا به موقع به جایگاه‌ها برسند و از حیث سوخت‌رسانی و ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس راهور در اربعین سال جاری، گفت: در ایام اربعین نیز با توجه به شرایط خاص حاکم، از جمله گرمای هوا و افزایش ترددها نسبت به سال گذشته، وضعیت به مراتب منظم‌تر بود.در هیچ محوری و در هیچ ساعت از شبانه‌روز شاهد انسداد یا گره ترافیکی نبودیم.

وی افزود: در مرزها نیز چه در بحث توقف خودروها، چه در جا‌به‌جایی خودروهای شخصی و چه در تأمین ناوگان عمومی مسافر در مسیر رفت و بازگشت، مشکل خاصی مشاهده نشد.

سردار حسینی افزود: تا آخرین ساعات این مأموریت، که تقریباً تا ۷۲ ساعت پس از روز اربعین یعنی روز یکشنبه ادامه داشت، همچنان مشغول ساماندهی ورود زائران و ناوگان عمومی مسافران بودیم، اما خوشبختانه مسئله‌ای پیش نیامد.

او با اشاره به کاهش آمار تصادف در اربعین سال جاری گفت: بر اساس آمار میدانی، در تصادفات جرحی و فوتی نیز شاهد کاهش ۱۷ درصدی بودیم. البته آمار قطعی و رسمی باید توسط پزشکی قانونی در اواخر شهریور اعلام شود و امیدواریم همان روند کاهش تأیید گردد.

او افزود: مضاف بر اینکه در ایام اربعین سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن کاهش قابل توجهی ثبت شده بود. بنابراین اگر امسال هم این کاهش در آمار رسمی تثبیت شود، دو سال پیاپی خواهد بود که در ایام اربعین شاهد کاهش تصادفات هستیم.

سردار حسینی با اشاره به آغاز مسافرت ها در پایان تابستان افزود: شهریورماه به نظر می‌رسد که بستر و زمینه را برای مسافرت‌ها فراهم می‌کند. مردم تر غیب می شوند پیش از شروع شش‌ماهه دوم، آغاز سال تحصیلی، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به مسافرت بروند. از این رو ما برنامه‌ریزی مناسبی را برای مدیریت ترافیک در شهریورماه انجام داده‌ایم و اجرا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مانند گذشته برای حفظ ایمنی ترددها، موضوع برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به شکل جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.

سردار حسینی متذکر شد: در شهریورماه، مانند کاری که در نیمه دوم نوروز انجام دادیم، برای جلوگیری از تصادفات، هر راننده‌ای که مرتکب یک تخلف حادثه‌ساز بشود، گواهینامه او به شکل سیستمی به مدت سه ماه توقیف خواهد شد. پس واقعاً تأکید می‌کنیم که در شهریورماه رانندگان عزیز مراقب رانندگی‌شان باشند.

وی با بیان انواع تخلفات حادثه ساز گفت: تخلفات حادثه‌ساز از قبیل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ و همچنین سایر تخلفاتی که مثلاً در معابر شهری می‌تواند رخ دهد، مانند عبور از چراغ قرمز یا عبور از محل ممنوع، در صورت ارتکاب موجب توقیف سه‌ماهه گواهینامه در سیستم خواهد شد.

وی با اشاره به مفهوم توقف سیستمی گواهینامه، تصریح کرد: توقیف سیستمی یعنی اینکه در این سه ماه، به هر شکل ممکن اگر پلیس با این فرد مواجه شود یا در سامانه ترددشمار، خودرویی که به نام اوست دارای تردد باشد، یا مرتکب تصادفی گردد، این فرد به عنوان فردی بدون گواهینامه محسوب خواهد شد، یعنی حق رانندگی ندارد. لذا این توصیه جدی باید مدنظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، توضیح داد: در این راستا ما منتظر مصوبه‌ای که در حال حاضر در دولت بررسی می‌شود، هستیم. ما مجری قوانین و مقررات هستیم؛ نه راجع به چیزی اجتهاد می‌کنیم و نه اینکه نظر فقهی می‌دهیم. تابع قوانین و مقررات هستیم و هر آنچه مقرر و ابلاغ شود، ما موظف به اجرای آن هستیم.

او اضافه کرد: از نظر کارشناسی در پاسخ به این‌که بانوان توانایی موتورسواری دارند یا خیر، باید گفت ما یک فرایندی داریم که افراد برای دریافت پروانه رانندگی آموزش می‌بینند و هر کسی که در آزمون‌ها قبول شود، به منزله توانایی و مهارت داشتن در هدایت و کنترل آن وسیله محسوب می‌گردد.

