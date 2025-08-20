معاون حمل و نقل شهرداری تهران خبر داد:
رونمایی از قطار ملی مترو در هفته دولت
معاون حمل و نقل شهرداری تهران با اعلام خبر رونمایی از قطار ملی مترو در هفته دولت، گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته از محل قرارد تولید انبوه واگن ملی، آمادگی تحویل دو رام قطار دیگر تا پایان پاییز را داریم.
به گزارش ایلنا، هرمزی در مورد آخرین وضعیت رونمایی از قطار ملی با بیان اینکه فرآیند تولید انبوه قطار ملی آغاز شده است، افزود: قطارملی در حال حاضر در خط متروی پرند در حال فعالیت است، اما از محل قرارداد تولید انبوه واگن ملی تحویل یک رام قطار دیگر در دستور کار قرار دارد و این مهم در هفته دولت انجام میشود.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه این واگنهای ملی آغاز فرایند تحویل ۱۱۳ واگن ملی است، گفت: دو رام قطار ۷ واگن ملی نیز آماده است که تا پایان فصل پاییز تحویل مردم داده میشود.
وی در مورد زمانبندی ورود سایر قطارهای ملی اظهار کرد: در صورت تزریق منابع مالی این امکان وجود دارد که ماهانه یک رام قطارملی مترو وارد ناوگان شود چراکه مقرر شده بود ۷۷ میلیون یورو برای ساخت قطارملی از سوی دولت پرداخت شود که این مهم به طور کامل عملیاتی نشد و در حد پیش پرداخت اعتبار تخصیص داده شد و تقریبا نصف این مبلغ را پرداخت کردند.
معاون حمل ونقل شهرداری تهران با تأکید بر اینکه یک رام قطار ملی آماده است و در هفته دولت رونمایی خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، سقف داخلی سازی قطارملی باید به ۸۵ درصد برسد؛ اما این مهم نباید از رام اول قطار ملی محقق شود، یعنی به عبارتی دیگر باید داخلی سازی تا سقف ۸۵ درصد گام به گام باشد که در رام اول قطار ملی حدود ۶۵ درصد داخلی سازی داریم.