تمدید مهلت ثبت‌نام سی و نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

مهلت ثبت‌نام و تکمیل مستندات جهت شرکت در سی و نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی، تا ۷ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش  ایلنا از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، متقاضیان شرکت در سی و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره‌های خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir قسمت سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی اقدام به ثبت‌نام کنند.

شرکت‌کنندگان که قبلا ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌بایست مستندات الکترونیکی، فیزیکی و هزینه ثبت‌نام را تا تاریخ هفتم مهرماه از طریق سامانه ثبت‌نام ارسال کنند.

سایر مستنداتی که امکان ارسال آنها به صورت الکترونیکی وجود ندارد، باید به صورت پستی و یا حضوری به نشانی تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی‌راد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی (دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی خوارزمی) ارسال و یا به مسئول دبیرخانه، تحویل داده شود.

جشنواره بین‌المللی خوارزمی در چهار محور اصلی پژوهش‌های بنیادی، طرح‌های کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، نوآوری و فناوری و ابتکار و در ۱۸ گروه تخصصی در تمام زمینه‌های علمی و فنی به جز علوم انسانی در سطح ملی و بین‌الملی فعالیت می‌کند.

این رویداد بین‌المللی، پذیرای طرح‌های علمی پژوهشی در حوزه‌های زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، علوم پایه، محیط زیست، مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، مهندسی مواد، متالورژی و انرژی‌های نو، مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، مهندسی برق و کامپیوتر، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی هوافضا، مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مهندسی صنایع و مدیریت هوشمند فناوری، فناوری های شیمیایی، فناوری نانو، هنر و توسعه اقتصاد دیجیتال است.

