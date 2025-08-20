شرکت‌کنندگان که قبلا ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌بایست مستندات الکترونیکی، فیزیکی و هزینه ثبت‌نام را تا تاریخ هفتم مهرماه از طریق سامانه ثبت‌نام ارسال کنند.

سایر مستنداتی که امکان ارسال آنها به صورت الکترونیکی وجود ندارد، باید به صورت پستی و یا حضوری به نشانی تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی‌راد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی (دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی خوارزمی) ارسال و یا به مسئول دبیرخانه، تحویل داده شود.

جشنواره بین‌المللی خوارزمی در چهار محور اصلی پژوهش‌های بنیادی، طرح‌های کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، نوآوری و فناوری و ابتکار و در ۱۸ گروه تخصصی در تمام زمینه‌های علمی و فنی به جز علوم انسانی در سطح ملی و بین‌الملی فعالیت می‌کند.

این رویداد بین‌المللی، پذیرای طرح‌های علمی پژوهشی در حوزه‌های زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، علوم پایه، محیط زیست، مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، مهندسی مواد، متالورژی و انرژی‌های نو، مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، مهندسی برق و کامپیوتر، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی هوافضا، مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مهندسی صنایع و مدیریت هوشمند فناوری، فناوری های شیمیایی، فناوری نانو، هنر و توسعه اقتصاد دیجیتال است.