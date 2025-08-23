در گفتوگو با ایلنا صورت گرفت:
وزارت بهداشت آمار بینالمللی از سوءتغذیه میلیونی کودکان در ایران را تکذیب کرد؛ عذرخواهی و اصلاح آمار
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در واکنش به آمار بین المللی منتشر شده از سوء تغذیه کودکان در ایران تصریح کرد: پیگیریهای ما نشان داده که سازمانهای بینالمللی این آمار را از کشور دریافت نکردهاند، این در حالی است که معمولاً آمار باید از وزارت بهداشت هر کشور گرفته و منتشر گردد، اما این بار خلاف واقع و برخلاف رویه مرسوم عمل شده است.
«احمد اسماعیلزاده» مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به گزارش اخیر منتشره بین المللی مبنی بر وجود حدود ۱۴ میلیون کودک دچار سوء تغذیه در ایران گفت: آمار سوء تغذیه در کودکان توسط دفتر بهبود تغذیه معمولاً جمعآوری و ارائه میشود. اشکالی که اخیراً پیش آمده و آمارهای متناقضی در رسانهها منتشر میشود، به این خاطر است که یک گزارشی توسط یونیسف و سازمان جهانی بهداشت منتشر شده که روند شیوع سوءتغذیه در دنیا و در کودکان را گزارش کرده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در آنجا خلاف واقع، گزارشهای مربوط به ایران منتشر شده و اعداد و ارقامی که برای ایران گزارش شده، صحیح نیست. ما در هفته گذشته که از این موضوع مطلع شدیم و آن گزارش را دیدیم، اعتراضات معاونت بهداشت و وزارت بهداشت، به یونیسف و سازمان جهانی بهداشت اعلام کردیم که این آمار که از ایران ارائه کردهاید و ایران را به عنوان یک منطقه قرمز از نظر سوءتغذیه اعلام کردهاید، اصلاً صحت ندارد.
او اضافه کرد: پیگیریهای ما نشان داد که متأسفانه این آمار در سازمانهای بینالمللی که همیشه از وزارت بهداشت دریافت میکنند، از وزارت بهداشت اعلام نشده بود. ما حتی از دفتر منطقهای یونیسف در تهران، پیگیری کردیم که این آمار را از کجا دریافت و ارائه کردهاند، آنها نیز اقرار کردند و مشخص شد که دفتر جهانی یونیسف چنین آماری از ایران دریافت نکرده است.
اسماعیل زاده افزود: پیگیریهای ما از دفتر منطقهای یونیسف در خاورمیانه نشان داد که اشکال موجود این است که آنها میانگین سوءتغذیه را در منطقه، یعنی در ۲۴ تا ۲۵ کشور منطقه خاورمیانه، محاسبه کرده و میانگین این کشورها را برای کل منطقه در نظر گرفتهاند. این موضوع باعث شد که آمار ایران بالا نشان داده شود، در حالی که این آمار متعلق به ایران نیست و میانگین کل منطقه است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: ما بلافاصله اعتراض کشور را از طریق وزارت بهداشت به این سازمانهای بینالمللی و دفتر منطقهای یونیسف در تهران اعلام کردیم که این اعداد و ارقام درست نبوده و آنها در تلاش هستند که آن را اصلاح کنند. عمدتاً این گزارش منبع انتشار این آمار بوده که ما تکذیب میکنیم و چنین آماری در کشور وجود ندارد.
ایران جزو مناطق با شیوع بالا سوء تغذیه کودکان محسوب نمیشود
وی با اشاره به آمار کوتاهقدی و لاغری در کشور بیان کرد: در کشور، بر اساس آخرین پیمایشهای ملی که مربوط به سالهای ۹۶ و ۹۷ است و در نمونهای نماینده کل جامعه انجام شده، وضعیت ما در منطقه خوشبختانه خوب است و جزو مناطق با شیوع بالا محسوب نمیشود، بلکه در مناطق با شیوع متوسط رو به پایین قرار داریم.
آمار کشوری لاغری میان کودکان حدود پنج درصد است
او ادامه داد: آمار کوتاهقدی حدود ۵ درصد است و آمار لاغری نیز بین چهار و نیم تا پنج و نیم درصد است. البته این آمار در استانهای مختلف متفاوت است، اما آمار کشوری حدود پنج تا شش درصد است که نسبت به آنچه در دنیا و حتی در منطقه وجود دارد، جزو کشورهای با شیوع پایین محسوب میشود.
اسماعیل زاده با اشاره به اقدامات این دفتر در راستای کاهش لاغری کودکان گفت: اقدامات متعددی که از طریق دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت انجام میشود، با هدف کاهش لاغری دنبال میشود و گزارشهای مربوط به طرح امنیت غذایی که با همکاری وزارت رفاه انجام میدهیم، برای ریشهکنی و کاهش لاغری در کودکان در طی چند روز آینده منتشر خواهد شد. خوشبختانه این برنامه که با همکاری وزارت رفاه در حال انجام است، حاکی از اثربخشی بسیار خوب این طرح امنیت غذایی در کاهش لاغری کودکان است.
بهبود ۳۵ درصدی کودکان لاغر تحت پوشش طرح امنیت غذایی
وی ادامه داد: به طور متوسط بیش از ۳۵ درصد از کودکان لاغر که تحت پوشش این برنامه بودند، طی دو سال اخیر بهبود یافتهاند و این نشان میدهد که اگر طرح امنیت غذایی کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه با همین قدرت و قوت از طریق دولت ادامه یابد، در سالهای آینده، آمار سوءتغذیه به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
او تاکید کرد: گزارش مفصل مربوط به اثربخشی طرح امنیت غذایی کودکان، که با همکاری وزارت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه جامعه و وزارت رفاه انجام میشود، طی روزهای آتی در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که هر بخش به چه صورت بوده است.
او خاطرنشان کرد: به هر صورت، آماری که اخیراً در رسانهها منتشر شده که متکی بر آماری است که از طریق WHO و UNICEF ارائه شده، توسط وزارت بهداشت کاملا تکذیب میشود و چنین آماری در کشور وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیریهای ما نیز نشان داده که سازمانهای بینالمللی این آمار را از کشور دریافت نکردهاند و برخلاف رویه مرسوم که معمولاً آمار باید از وزارت بهداشت هر کشور گرفته شود و منتشر گردد، این بار خلاف واقع عمل شده است و عذرخواهیهای لازم از طریق آنها صورت گرفته است و به دنبال اصلاح این موضوع هستند.